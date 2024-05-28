СМИ нашли в Дубае имущество экс-заместителя главы таможни на десятки миллионов долларов

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро, причастным к производству сигарет с поддельными акцизными марками, приобрел в Дубае апартаменты и офисные помещения, общая стоимость которых составляет около 25 миллионов долларов. Часть этого имущества владельцы сдавали в аренду, часть - уже продали. Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на данные транзакций из официального реестра Дубая, доступ к которым журналисты получили в рамках международного расследовательского проекта Dubai Unlocked, передает УНН.

«Схемы» обратили внимание, что в доступных имущественных декларациях Руслана Черкасского нет сведений об этих инвестициях или доходе от продажи или аренды.

Согласно данным из Дубайской утечки, Черкасский вместе с Виталием Киро инвестировал в 2010-м году в два апартамента в Pentominium tower А (сейчас комплекс имеет другое название Six Senses Residences - ред.) площадью по 649 квадратных метров каждый. Общая сумма транзакций - более 10 миллионов долларов.

Сообщается, что годом ранее, в 2009-м, совместно с Киро Черкасский купил офисное помещение в Dubai Pearl, общая стоимость которого 14 миллионов долларов. У Черкасского доля - площадью 861 квадратный метр.

Оба жилых комплекса по состоянию на сейчас недостроенные. В доступных имущественных декларациях Руслана Черкасского нет упоминаний об этих инвестициях.

Ранее Черкасский указывал в декларациях другие объекты недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. С помощью Дубайской утечки «Схемы» выяснили, что это две квартиры в жилом комплексе Bahar 6. Одна из которых - также совместная покупка с Виталием Киро.

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Согласно данным из земельного реестра Дубая, Черкасский купил квартиру в этом ЖК в 2008 году - после увольнения с должности первого заместителя Председателя государственной таможенной службы Украины. Согласно указанным транзакциям, совладельцы внесли по 162 тысячи долларов каждый. Указывая эту недвижимость в декларации, Черкасский внес ее с ошибкой в фамилии - Коро вместо Киро. В материале «Схемы» предполагают, что это не случайно, потому что Виталий Киро - фигурант журналистских расследований. Он известен, в частности, тем, что имел интерес в сигаретном бизнесе, который работал с нарушением законодательства.

Жена Виталия Киро Ольга опосредованно владела долей в "Юнайтед Табако" - табачной фабрике в Желтых водах на Днепропетровщине, которая выпускала сигареты с поддельными акцизными марками. О чем ранее говорилось в расследовании журналистов "Схем", после публикации которых суд обязал фабрику уплатить налоги и штраф - более чем три миллиона гривен.

Согласно данным транзакций, свою долю в апартаментах в Bahar 6 Черкасский продал Киро в 2023-м году. Другие апартаменты в том же ЖК Руслан Черкасский продал еще в начале 2021-го года. Общая сумма транзакций - 224 тысячи долларов. Обе квартиры приносили доход от аренды: всего 75,6 тыс. долл. с общей с Киро квартиры и 123 тысяч долларов с другой, говорится в расследовании. Об этом доходе в доступных декларациях Черкасского сведений нет.

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Сейчас «Схемам» не удалось получить комментарий Черкасского относительно дубайского имущества.

Руслан Черкасский начал работать инспектором еще в начале 90-х и занимал различные должности на таможне при всех президентах Украины, говорится в расследовании. 24 марта 2023 года Кабмин на заседании уволил Черкасского с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины. Это произошло на фоне сообщений о том, что правоохранители разоблачили более 10 высокопоставленных чиновников, причастных к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна. Как сообщалось, среди лиц, привлеченных к организации сделки, - заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. 1 февраля правительство уволило руководящий состав Таможни.

Ранее "Слово и дело" выяснило, что НАБУ и САП расследуют вероятную легализацию средств, полученных Черкасским. К этому якобы причастна его сожительница Мария Трифонова, владелица косметологических клиник в Украине, Литве и Латвии. Также детективы расследуют вероятное обогащение Черкасского.

По мнению следствия, экс-заместитель председателя Гостаможни в период времени с начала 2020 года до конца июня 2022 года приобрел активы в виде денежных средств, транспортных средств, объектов недвижимого имущества и другого имущества, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

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В расследовании "Схемы" отдельно исследовали, что у Марии Трифоновой улучшилось материальное положение в 2017 году - когда таможенник Черкасский начал указывать ее в своих декларациях как сожительницу - гражданскую жену. В ответ на просьбу о комментарии Трифонова сказала, что будет отвечать на вопрос исключительно об "эстетической медицине".

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