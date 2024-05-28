СМИ нашли в Дубае имущество экс-заместителя главы таможни на десятки миллионов долларов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  100906 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  101339 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  102732 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  100252 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  72053 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  73749 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  93534 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
27 мая 2024, 15:56  •  109560 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
27 мая 2024, 15:24  •  164155 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107339 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

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27 мая 2024, 06:59  •  164568 просмотра

СМИ нашли в Дубае имущество экс-заместителя главы таможни на десятки миллионов долларов

Согласно данным из Дубайской утечки, Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро инвестировал в 2010-м году в два апартамента в Дубае.

Криминал и ЧП •   •  2408 просмотра
СМИ нашли в Дубае имущество экс-заместителя главы таможни на десятки миллионов долларов

В течение дня рф 23 раза обстреляла Сумскую область, зафиксирован 81 взрыв

Оккупанты 23 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошел 81 взрыв в разных населенных пунктах.

Общество •   •  3532 просмотра
В течение дня рф 23 раза обстреляла Сумскую область, зафиксирован 81 взрыв

Оккупанты нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта: количество боевых столкновений возросло до 108

российские войска усилили обстрелы вдоль всей линии фронта - количество боевых столкновений возросло до 108, в настоящее время бои еще продолжаются на 18 участках.

Война •   •  5362 просмотра
Оккупанты нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта: количество боевых столкновений возросло до 108

Макрон высказался за разрешение Украине наносить удары по территории рф из западного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить Украине атаковать российские военные объекты на территории россии западным оружием, чтобы нейтрализовать источники, из которых запускаются ракеты против Украины.

Война •   •  8502 просмотра
Макрон высказался за разрешение Украине наносить удары по территории рф из западного оружия

россияне обстреляли Гавриловку на Херсонщине: погиб 51-летний мужчина

51-летний мужчина погиб в результате обстрела российскими войсками села Гавриловка Бериславского района Херсонской области.

Общество •   •  8898 просмотра
россияне обстреляли Гавриловку на Херсонщине: погиб 51-летний мужчина

Осталось 20%: в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов уничтоженного россией "Эпицентра"

В Харькове спасатели все еще разбирают завалы атакованного россией гипермаркета, осталось 20%. Также до сих пор продолжаются работы по идентификации жертв - их родные уже сдали ДНК.

Общество •   •  10613 просмотра
Осталось 20%: в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов уничтоженного россией "Эпицентра"

Оккупанты сбросили на Торецк три управляемые авиабомбы: два человека погибли, трое - ранены

По меньшей мере 2 человека погибли и 10 получили ранения в результате российских ударов по Торецку и другим городам Донецкой области.

Война •   •  9904 просмотра
Оккупанты сбросили на Торецк три управляемые авиабомбы: два человека погибли, трое - ранены

Президент Грузии призывает граждан к референдуму по закону об "иноагентах"

Президент Грузии призвала граждан собирать подписи на референдуме против противоречивого закона об «иностранных агентах» после того, как парламент преодолел ее вето, пообещав подготовиться к ответу 26 октября.

Новости Мира •   •  9623 просмотра
Президент Грузии призывает граждан к референдуму по закону об "иноагентах"

В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине военной поддержки на сумму не менее 126 миллионов евро в этом году, подтвердив участие в коалиции F-16, Международной коалиции по морской безопасности, а также в программе закупки крупнокалиберных боеприпасов.

Война •   •  11847 просмотра
В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету

Супруги, которые чудом выжили после авиаудара российской авиации по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, обратились в полицию: женщина получила легкие ранения, а муж не пострадал.

Общество •   •  12222 просмотра
Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету