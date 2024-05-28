ЗМІ знайшли у Дубаї майно ексзаступника голови митниці на десятки мільйонів доларів

Колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав в Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких складає близько 25 мільйонів доларів. Частину цього майна власники здавали в оренду, частину – вже продали. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на дані транзакцій з офіційного реєстру Дубаю, доступ до яких журналісти отримали в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked, передає УНН.

"Схеми" звернули увагу, що у доступних майнових деклараціях Руслана Черкасського немає відомостей про ці інвестиції або дохід від продажу чи оренди.

Згідно з даними з Дубайського витоку, Черкасський разом із Віталієм Кіро інвестував у 2010-му році у двоє апартаментів у Pentominium tower А (нині комплекс має іншу назву Six Senses Residences – ред.) площею по 649 квадратних метрів кожен. Загальна сума транзакцій – понад 10 мільйонів доларів.

Повідомляється, що роком раніше, у 2009-му, спільно з Кіро Черкасський купив офісне приміщення в Dubai Pearl, загальна вартість якого 14 мільйонів доларів. У Черкасського частка – площею 861 квадратний метр.

Обидва житлові комплекси станом на зараз недобудовані. У доступних майнових деклараціях Руслана Черкасського немає згадок про ці інвестиції.

Раніше Черкасський вказував у деклараціях інші об’єкти нерухомості в Об'єднаних Арабських Еміратах. За допомогою Дубайського витоку "Схеми" з’ясували, що це дві квартири в житловому комплексі Bahar 6. Одна з яких – також спільна покупка з Віталієм Кіро.

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Відповідно до даних із земельного реєстру Дубаю, Черкасський купив квартиру в цьому ЖК у 2008 році – після звільнення з посади першого заступника Голови державної митної служби України. Згідно з вказаними транзакціями, співвласники внесли по 162 тисячі доларів кожен. Вказуючи цю нерухомість у декларації, Черкасський вніс її з помилкою у прізвищі – Коро замість Кіро. У матеріалі "Схеми" припускають, що це невипадково, бо Віталій Кіро – фігурант журналістських розслідувань. Він відомий, зокрема, тим, що мав інтерес у цигарковому бізнесі, який працював із порушенням законодавства.

Дружина Віталія Кіро Ольга опосередковано володіла часткою у "Юнайтед Табако" – тютюновій фабриці у Жовтих водах на Дніпропетровщині, яка випускала цигарки з підробленими акцизними марками. Про що раніше йшлося у розслідуванні журналістів "Схем", після публікації яких суд зобов’язав фабрику сплатити податки і штраф – більш ніж три мільйони гривень.

Згідно з даними транзакцій, свою частку в апартаментах в Bahar 6 Черкасський продав Кіро у 2023-му році. Інші апартаменти у тому ж ЖК Руслан Черкасський продав ще на початку 2021-го року. Загальна сума транзакцій – 224 тисячі доларів. Обидві квартири приносили дохід від оренди: загалом 75,6 тис. дол. зі спільної з Кіро квартири та 123 тисяч доларів з іншої, йдеться у розслідуванні. Про цей дохід у доступних деклараціях Черкасського відомостей немає.

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Наразі "Схемам" не вдалось отримати коментар Черкасського щодо дубайського майна.

Руслан Черкасський почав працювати інспектором ще на початку 90-х та обіймав різні посади на митниці за всіх президентів України, йдеться у розслідуванні. 24 березня 2023 року Кабмін на засіданні звільнив Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби України. Це відбулось на тлі повідомлень про те, що правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Як повідомлялось, серед осіб, залучених до організації оборудки, – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. 1 лютого уряд звільнив керівний склад Митниці.

Раніше "Слово і діло" з’ясувало, що НАБУ і САП розслідують імовірну легалізацію коштів, одержаних Черкасським. До цього нібито причетна його співмешканка Марія Трифонова, власниця косметологічних клінік в Україні, Литві та Латвії. Також детективи розслідують імовірне збагачення Черкасського.

На думку слідства, ексзаступник голови Держмитниці в період часу з початку 2020 року до кінця червня 2022 року набув активи у вигляді грошових коштів, транспортних засобів, об’єктів нерухомого майна та іншого майна, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

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У розслідуванні "Схеми" окремо дослідили, що у Марії Трифонової покращилося матеріальне становище у 2017 році – коли митник Черкасський почав вказувати її в своїх деклараціях як співмешканку – цивільну дружину. У відповідь на прохання про коментар Трифонова сказала, що відповідатиме на питання виключно про "естетичну медицину".

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