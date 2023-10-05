Служба 112 с начала запуска обработала более 170 тысяч заявок - замглавы МВД

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Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. С начала внедрения единого номера для всех чрезвычайных ситуаций в Киевской области правоохранители получили более 170 тысяч звонков. В 85% этих вызовов граждане не нуждались в экстренной помощи. Об этом сообщил в четверг заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире национального телемарафона, информирует УНН.

Цитата

«С  начала июля мы получили и обработали более 170 тысяч вызовов. Это непосредственно на территории Киева и Киевской области. Стоит отметить, что только 15 процентов из этих вызовов были направлены непосредственно в службы экстренной помощи 101, 102, 103», - Тимченко.

Также он отметил, что МВД планирует в дальнейшем расширять присутствие центров 112 по всей Украине, в соответствии с утвержденным планом.

Напомним

7 июля Министерство внутренних дел сообщило, что успешно внедрило службу 112 в Киеве, что становится единственным номером для сообщения о любых чрезвычайных ситуациях. Линия была создана для разгрузки номеров 101, 102 и 103.

27 сентября глава МВД Игорь Клименко сообщил, что телефонная служба 112 полноценно заработала в Киевской области.

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