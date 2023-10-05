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Служба 112 з початку запуску опрацювала понад 170 тисяч заявок - заступник голови МВС

Служба 112 з початку запуску опрацювала понад 170 тисяч заявок - заступник голови МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. З початку впровадження єдиного номера для всіх надзвичайних ситуацій на Київщині правоохоронці отримали понад 170 тисяч дзвінків. У 85% цих викликів громадяни не потребували екстреної допомоги. Про це повідомив у четвер заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі національного телемарафону, інформує УНН.

Цитата

«З початку липня ми отримали і опрацювали понад 170 тисяч викликів. Це безпосередньо на території Києва та Київської області. Варто зауважити, що лише 15 відсотків із цих викликів були направлені безпосередньо до екстрених служб 101, 102, 103», - Тимченко.

Також він зазначив, що МВС планує надалі розширювати присутність центрів 112 по всій Україні, відповідно до затвердженого плану.

Нагадаємо

7 липня міністерство внутрішніх справ повідомило, що успішно впровадило службу 112 у Києві, що стає єдиним номером для повідомлення про будь-які надзвичайні ситуації. Лінія була створена для розвантаження номерів 101, 102 та 103.

27 вересня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що телефонна служба 112 повноцінно запрацювала у Київській області.

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