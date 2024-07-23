Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал о кадровом кризисе в КГГА в связи с многочисленным количеством уголовных производств, открытых против должностных лиц столичной власти, передает УНН.

Детали

Так, в ходе крайнего заседания ВСК по вопросам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в городе Киеве представители столичной прокуратуры предоставили сведения об открытых уголовных производствах против должностных лиц столичной власти. Сообщалось, в частности, о том, что в 2023 году было закончено досудебное расследование и передано в суд обвинительные акты в 80 уголовных производствах в отношении 97 обвиняемых, в том числе в отношении 49 должностных лиц исполнительного органа Киевского городского совета и КП, учреждений и организаций, образованных городским советом. Из них 45 человек - руководящего состава, а именно: руководители предприятий, структурных подразделений, администраций или предприятий.

Кроме того, было завершено досудебное расследование 17 уголовных производств в отношении должностных лиц районных в городе Киеве государственных администраций.

«В уголовных производствах, в которых обвинительный акт в 2023 году направлен в суд, установлен ущерб на 510 млн грн», - сообщили представители столичной прокуратуры.

Более того, за 6 месяцев 24 года уже передано в суд 76 обвинительных актов в отношении 87 обвиняемых. В частности, это должностные лица КГГА и КП, из которых 50 человек - руководящего состава.

«В 21 производству сообщено о подозрении 37 лицам, из которых 26 - должностные лица КП, 23 из них - руководящего состава.

В законченных производствах в текущем году сумма убытков составляет 504 млн грн», - уточнили представители столичной прокуратуры.

Также, в 2023 и текущем году было проведено 68 аудитов деятельности столичной городской власти.

«За 2023 год и текущий 2024 год в Киевскую городскую прокуратуру официально поступило 25 материалов по итогам аудита.

По аудиту - его результаты преимущественно связаны с неэффективным использованием бюджетных средств, управления коммунальным имуществом, выполнения целевых программ», - добавили представители столичной прокуратуры, отметив, что логика определения объектов аудита при этом не понятна.

«Ряд предприятий, несмотря на большие суммы выделенных бюджетных средств и выявленные правоохранительными органами факты злоупотреблений, вообще не проверяются. Например, КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева», которое является заказчиком строительства Подольского моста. Несмотря на официальное обращение прокуратуры летом 2023 года о необходимости проведения аудита этого предприятия из-за многочисленных фактов хищений средств при строительстве моста, в поле зрения аудиторов это предприятие не попало», - отметили в прокуратуре.

Комментируя данные столичной прокуратуры Поворозник отметил, что открытые уголовные производства негативно влияют на ситуацию с кадрами в КГГА.

«С таким количеством уголовных дел, которые открываются ежедневно, десятками и сотнями, у нас некому будет работать, по большому счету», - отметил он.

В контексте

Николай Поровозник занимается хозяйственной и операционной деятельностью Киева. В частности к его компетенции относится функционирование столичного метро, доведенное до критического состояния. Комментируя ЧП в метро он заявил, что «метро - как двери. Тринадцать лет она открывалась, а в один день бац - и ручка отпала».