Скандал на сцене: актер развернул флаг Палестины во время поклона в Королевской опере в Лондоне

На сцене Королевской оперы в Лондоне после завершающего показа оперы "Трубадур" во время финального поклона произошла стычка из-за актера, который держал флаг Палестинской автономии (ПА). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

На кадрах видно, как один из участников представления держит развернутый флаг ПА перед грудью, пока ведущие солисты принимают аплодисменты зрителей. Через несколько мгновений кто-то из-за кулис пытается выхватить флаг, но артист удерживает его и возвращается на место.

Демонстрация флага была несанкционированным действием артиста. Это не было одобрено Королевским балетом и оперой и является абсолютно неуместным поступком – говорится в заявлении оперной труппы.

Справка

"Трубадур" – опера итальянского композитора Джузеппе Верди 1853 года. В Королевской опере рассказали, что постановка режиссера Адель Томас "переосмысливает историю желания и всепоглощающего проклятия".

Напомним

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