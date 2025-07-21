Скандал на сцені: актор розгорнув прапор Палестини під час поклону в Королівській опері у Лондоні

На сцені Королівської опери в Лондоні після завершального показу опери "Трубадур" під час фінального поклону сталася сутичка через актора, який тримав прапор Палестинської автономії (ПА). Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

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На кадрах видно, як один із учасників вистави тримає розгорнутий прапор ПА перед грудьми, поки провідні солісти приймають оплески глядачів. За кілька митей хтось із-за лаштунків намагається вихопити прапор, але артист утримує його і повертається на місце.

Демонстрація прапора була несанкціонованою дією артиста. Це не було схвалено Королівським балетом та оперою і є абсолютно недоречним вчинком – йдеться в заяві оперної трупи.

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"Трубадур" – опера італійського композитора Джузеппе Верді 1853 року. В Королівській опері розповіли, що постановка режисерки Адель Томас "переосмислює історію бажання та всепоглинаючого прокляття".

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