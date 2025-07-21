Скандал на сцені: актор розгорнув прапор Палестини під час поклону в Королівській опері у Лондоні

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 35178 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 91777 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 118275 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:59 • 101658 перегляди
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
19 липня, 17:24 • 84860 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 57402 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 142225 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 277793 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 112909 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 101146 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.3м/с
90%
743мм
Популярнi новини
Трамп та Сі Цзіньпін можуть зустрітися на саміті АТЕС у Південній Кореї - South China Morning Post20 липня, 17:14 • 10111 перегляди
У рф похизувалися процесом складання та масштабами виробництва БПЛА20 липня, 17:27 • 28136 перегляди
росія провокує новий конфлікт на пострадянському просторі - РНБО20 липня, 18:18 • 11888 перегляди
Плетенчук: росія ніколи не будувала авіаносців, а єдиний корабель цього класу був викрадений в України20 липня, 19:04 • 17078 перегляди
Вибухи у Києві: у столиці працювала ППО22:09 • 11190 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 277793 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 198837 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 264939 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 282659 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 459773 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запорізька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 47068 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 142225 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 166740 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 167721 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 170896 перегляди
Актуальне
Шахед-136
МіГ-31
«Калібр» (сімейство ракет)
Ту-95
Безпілотний літальний апарат

Скандал на сцені: актор розгорнув прапор Палестини під час поклону в Королівській опері у Лондоні

Київ • УНН

 • 1750 перегляди

На сцені Королівської опери в Лондоні актор розгорнув прапор Палестинської автономії під час фінального поклону опери "Трубадур", що призвело до сутички. Ця несанкціонована дія викликала заяву оперної трупи про її недоречність.

Скандал на сцені: актор розгорнув прапор Палестини під час поклону в Королівській опері у Лондоні

На сцені Королівської опери в Лондоні після завершального показу опери "Трубадур" під час фінального поклону сталася сутичка через актора, який тримав прапор Палестинської автономії (ПА). Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

На кадрах видно, як один із учасників вистави тримає розгорнутий прапор ПА перед грудьми, поки провідні солісти приймають оплески глядачів. За кілька митей хтось із-за лаштунків намагається вихопити прапор, але артист утримує його і повертається на місце.

Демонстрація прапора була несанкціонованою дією артиста. Це не було схвалено Королівським балетом та оперою і є абсолютно недоречним вчинком

– йдеться в заяві оперної трупи.

Довідково

"Трубадур" – опера італійського композитора Джузеппе Верді 1853 року. В Королівській опері розповіли, що постановка режисерки Адель Томас "переосмислює історію бажання та всепоглинаючого прокляття".

Нагадаємо

У червні в Англії під час виступу панк-реп гурту Боб Вайлан на фестивалі Гластонбері вокаліст закликав натовп скандувати антисемітські лозунги.

Макрон під час державного візиту до Лондона закликав Стармера визнати Палестину08.07.25, 21:54 • 2073 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

КультураНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Англія
Палестинська держава
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9