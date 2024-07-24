Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал украинцев, которые живут за рубежом, доучиться и выполнить свой конституционный долг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интервью Сырского для The Guardian.

Детали

Сырский сказал, что без мобилизации невозможно будет создать необходимый резерв и сформировать бригады в то время россия наращивает свои сухопутные войска.

«Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг», - подчеркнул он.

Также Главнокомандующий призвал украинцев, которые живут за пределами страны, присоединиться. «Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос», - заявил Сырский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает формирование и подготовку нового украинского добровольческого военного подразделения под названием «Украинский легион».

Это позволит украинцам, проживающим в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно участвовать в защите Украины.