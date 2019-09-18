Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Ночью 19 сентября в Киеве, Киевской области и в целом по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, по Киеву, Киевской области и Украине 19 сентября ночью порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Как сообщал УНН, сегодня в Карпатах выпал первый снег.
Также УНН сообщал, что ночная температура в Украине уже на этой неделе снизится до 1 градуса тепла, в Карпатах ночью ожидаются заморозки.