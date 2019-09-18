Синоптики попередили про сильний вітер в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Вночі 19 вересня у Києві, Київській області та загалом по всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, по Києву, Київській області та Україні 19 вересня вночі пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Як повідомляв УНН, сьогодні у Карпатах випав перший сніг.
Також УНН повідомляв, що нічна температура в Україні уже цього тижня знизиться до 1 градуса тепла, у Карпатах вночі очікуються заморозки.