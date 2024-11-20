Шольц: G20 недостаточно ясно высказалась по поводу войны рф против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил разочарование тем, что в итоговой декларации саммита "Группы двадцати" (G20) не прописана ответственность россии за войну, развязанную против Украины, пишет УНН со ссылкой на DW и Reuters.

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российский президент владимир путин безжалостно бомбит соседнюю страну уже тысячу дней, указал глава германского правительства в Рио-де-Жанейро во вторник, 19 ноября.

"Тысяча дней, в течение которых людям приходится страдать из-за слепой мании величия, из-за намерения силой расширить свою страну", - подчеркнул немецкий политик.

Шольц посетовал, что представители 20 государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой не смогли найти отчетливые слова об ответственности москвы.

Этого слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы ясно дать понять, что россия несет ответственность - заявил Шольц.

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В то же время глава немецкого правительства вновь однозначно выступил против поставок Киеву крылатых ракет большой дальности TAURUS. Снабжение украинской стороны таким вооружением по многим причинам было бы ошибкой, пояснил канцлер. Учитывая возможности этого оружия, у немецкой стороны не могло быть иного пути кроме как заниматься еще и контролем целей, однако подобный шаг означал бы "такой уровень участия, который я не считаю правильным", добавил Шольц.

Критически отозвался канцлер ФРГ и о той части итоговой декларации, где говорилось о войне на Ближнем Востоке. Он одобрил призыв участников саммита G20 к режиму прекращения огня в секторе Газа и в Ливане, но с сожалением отметил, что в документе не упомянуто право Израиля на самооборону. По мнению Шольца, в декларации следовало указать и нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Однако участники саммита не пришли к единому мнению по этому вопросу, пояснил немецкий политик.

"В то же время становится ясно, насколько геополитическая напряженность также оказывает влияние на G20, - сказал Шольц - Ветер в международных отношениях становится все более резким".

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