Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  107131 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  109090 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  110611 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  111789 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100877 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103505 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125244 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120203 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128346 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154714 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

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Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  173080 просмотра
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  188022 просмотра
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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  242574 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  242992 просмотра

Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

Министр обороны России Шойгу призвал увеличить объем и качество поставок вооружения российским войскам, чтобы сохранить темпы их наступления в Украине.

Война •   •  1085 просмотра
Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

Посолка США отреагировала на удар по Одессе

Еще одна ужасная атака российских баллистических ракет на Одессу ночью привела к повреждению склада, ранению 14 человек и подчеркнула потребность Украины в более мощных системах противовоздушной обороны.

Война •   •  1252 просмотра
Посолка США отреагировала на удар по Одессе

"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

Грузия переживает переломный момент: в Тбилиси вспыхивают протесты, полиция применяет водометы и перцовый баллончик против демонстрантов, которые пытаются прорваться к воротам парламента, что вызывает беспокойство президента Еврокомиссии фон дер Ляйен относительно европейского пути Грузии.

Общество •   •  4360 просмотра
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии

По меньшей мере 10 человек погибли и 21 пропал без вести в результате самой страшной в истории катастрофы, вызванной проливными дождями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Общество •   •  3772 просмотра
Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии

Удар по Одессе: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар

Российская ракетная атака на Одессу повредила гражданскую инфраструктуру, вызвав масштабный пожар, в котором пострадали 14 человек и для тушения которого понадобилось 68 спасателей.

Война •   •  4254 просмотра
Удар по Одессе: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар

Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

Турция решает присоединиться к делу Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН, обвиняя Израиль в совершении геноцида в Газе.

Война •   •  6293 просмотра
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко

Концерт российской певицы Анны Нетребко в Швейцарии был отменен из-за давления со стороны кантональной власти из-за беспокойства относительно общественного порядка и ее противоречивого восприятия в обществе, что совпало с предстоящей мирной конференцией по Украине.

политика •   •  5918 просмотра
В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко

Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне в Международном мирном саммите в Швейцарии и Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

Война •   •  7493 просмотра
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

Украинские пилоты тренируются летать на F-16 в Дании, и НАТО обнародовала видео, демонстрирующее их подготовку, в то время как Нидерланды предоставляют дополнительные истребители F-16 для тренировок в Румынии.

Война •   •  6420 просмотра
Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

Украина требует от МОК расследования и действий после того, как российский гимн прозвучал для "нейтрального" российского спортсмена на велогонке "Виченца Бьонде-2024", нарушая рекомендации МОК.

спорт •   •  5282 просмотра
Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024