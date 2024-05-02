Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

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Министр обороны России Шойгу призвал увеличить объем и качество поставок вооружения российским войскам, чтобы сохранить темпы их наступления в Украине.
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Еще одна ужасная атака российских баллистических ракет на Одессу ночью привела к повреждению склада, ранению 14 человек и подчеркнула потребность Украины в более мощных системах противовоздушной обороны.
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси
Грузия переживает переломный момент: в Тбилиси вспыхивают протесты, полиция применяет водометы и перцовый баллончик против демонстрантов, которые пытаются прорваться к воротам парламента, что вызывает беспокойство президента Еврокомиссии фон дер Ляйен относительно европейского пути Грузии.
Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии
По меньшей мере 10 человек погибли и 21 пропал без вести в результате самой страшной в истории катастрофы, вызванной проливными дождями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Удар по Одессе: ГСЧС ликвидировала масштабный пожар
Российская ракетная атака на Одессу повредила гражданскую инфраструктуру, вызвав масштабный пожар, в котором пострадали 14 человек и для тушения которого понадобилось 68 спасателей.
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля
Турция решает присоединиться к делу Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН, обвиняя Израиль в совершении геноцида в Газе.
В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко
Концерт российской певицы Анны Нетребко в Швейцарии был отменен из-за давления со стороны кантональной власти из-за беспокойства относительно общественного порядка и ее противоречивого восприятия в обществе, что совпало с предстоящей мирной конференцией по Украине.
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии
Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне в Международном мирном саммите в Швейцарии и Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.
Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании
Украинские пилоты тренируются летать на F-16 в Дании, и НАТО обнародовала видео, демонстрирующее их подготовку, в то время как Нидерланды предоставляют дополнительные истребители F-16 для тренировок в Румынии.
Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024
Украина требует от МОК расследования и действий после того, как российский гимн прозвучал для "нейтрального" российского спортсмена на велогонке "Виченца Бьонде-2024", нарушая рекомендации МОК.