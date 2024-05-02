Шойгу призвал ускорить поставки вооружений для армии РФ

Российский министр обороны во время совещания заявил, что для поддержания темпов наступления армии РФ в Украине нужно повысить объемы поставки вооружений. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Для поддержания необходимых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество снабжения войск вооружением и военной техникой, прежде всего средствами поражения сказал глава российского военного ведомства во время совещания во вторник, 30 апреля.

Он также отметил, что предприятия работают с максимальной загрузкой и сокращением сроков производства. Однако "появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами". Шойгу также призвал сократить срок ремонта вооружений.

Дополнение

Согласно апрельскому анализу вашингтонского Института изучения войны (ISW), с начала этого года российские войска уже "захватили более 360 квадратных километров - территорию размером с Детройт" - крупнейшего города американского штата Мичиган.

Еще с осени 2023 года сочетание высоких украинских потерь и нехватки боеприпасов, которая усилилась на фоне приостановления американской помощи, позволило российским войскам перехватить инициативу и вернуться к наступлению.

Продвигаясь постепенно и не считаясь с потерями, россияне достигли ограниченных, но ощутимых территориальных завоеваний, заставив Украину отступать, признал в начале декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский.

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