Шойгу закликав пришвидшити поставки озброєнь для армії РФ
Київ • УНН
Міністр оборони Росії Шойгу закликав збільшити обсяг і якість поставок озброєння російським військам, щоб зберегти темпи їхнього наступу в Україні.
Російський міністр оборони під час наради заявив, що для підтримки темпів наступу армії РФ в Україні потрібно підвищити обсяги поставки озброєнь. Про це пише DW, передає УНН.
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Для підтримання необхідних темпів наступу і забезпечення нарощування бойового складу угруповань військ для подальших дій необхідно підвищувати обсяги і якість постачання до військ озброєння і військової техніки, насамперед засобів ураження
Він також зазначив, що підприємства працюють з максимальним завантаженням і скороченням строків виробництва. Проте "з'являються питання, які потребують особливої уваги та невідкладного вирішення, особливо щодо забезпечення найбільш затребуваними зразками". Шойгу також закликав скоротити термін ремонту озброєнь.
Доповнення
Згідно з квітневим аналізом вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), з початку цього року російські війська вже "захопили понад 360 квадратних кілометрів - територію розміром з Детройт" - найбільшого міста американського штату Мічиган.
Ще з осені 2023 року поєднання високих українських втрат і браку боєприпасів, який посилився на тлі призупинення американської допомоги, дозволило російським військам перехопити ініціативу та повернутися до наступу.
Просуваючись поступово і не рахуючись з втратами, росіяни досягли обмежених, але відчутних територіальних завоювань, змусивши Україну відступати, визнав на початку грудня 2023 президент України Володимир Зеленський.
Арешт заступника міноборони росії тимура іванова ставить шойгу в невигідне становище перед очікуваною зміною уряду - FT28.04.24, 19:48 • 25927 переглядiв