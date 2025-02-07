Шмыгаль: настаиваем, что все замороженные российские активы должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал конфисковать и передать Украине все российские активы, замороженные на Западе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт правительственного портала.

Детали

В пятницу, 07 февраля состоялось совещание под председательством Премьер-министра Украины, на котором обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов.

Глава Правительства добавил, что иностранные партнеры уже начали передавать Украине средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

В частности, по словам Дениса Шмыгаля, в рамках инициативы G7 наше государство получит 50 млрд долларов и первые транши в декабре прошлого года уже поступили в государственный бюджет.

В то же время мы настаиваем на том, что все суверенные российские активы, замороженные на Западе, должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины