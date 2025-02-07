Шмыгаль: настаиваем, что все замороженные российские активы должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Украины провел совещание по механизмам конфискации замороженных российских активов. В рамках инициативы G7 Украина получит 50 млрд долларов, первые транши уже поступили.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал конфисковать и передать Украине все российские активы, замороженные на Западе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт правительственного портала.
Детали
В пятницу, 07 февраля состоялось совещание под председательством Премьер-министра Украины, на котором обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов.
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Глава Правительства добавил, что иностранные партнеры уже начали передавать Украине средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.
В частности, по словам Дениса Шмыгаля, в рамках инициативы G7 наше государство получит 50 млрд долларов и первые транши в декабре прошлого года уже поступили в государственный бюджет.
В то же время мы настаиваем на том, что все суверенные российские активы, замороженные на Западе, должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины
Отмечается, что на совещании также обсудили результаты проделанной работы в этом вопросе и план взаимодействия с партнерами на текущий год.
В мероприятии также приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Андрей Пышный, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая и дипломаты.
Напомним
Минюст Украины продолжает работу над взысканием активов подсанкционных лиц в Украине и за рубежом. Новая администрация США заинтересована в вопросе замороженных активов, ожидается начало диалога.
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