Шмыгаль: настаиваем, что все замороженные российские активы должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины

ukenru
Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
21:01 • 19089 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
18:07 • 61539 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 95296 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 103277 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 104250 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 119847 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 106713 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 123211 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 111543 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 141032 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 112278 просмотра
В рф придумали, как ответить на арест их активов за рубежом

В рф придумали, как ответить на арест их активов за рубежом

7 февраля, 14:09 • 74160 просмотра
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 105086 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 96453 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

16:21 • 56204 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 105086 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 112278 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 119847 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 188968 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 201442 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

16:21 • 56204 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 96453 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 123211 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 121183 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 110178 просмотра
Актуальное
Шмыгаль: настаиваем, что все замороженные российские активы должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины

Шмыгаль: настаиваем, что все замороженные российские активы должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины

Киев  •  УНН

 • 7206 просмотра

Read in English

Премьер-министр Украины провел совещание по механизмам конфискации замороженных российских активов. В рамках инициативы G7 Украина получит 50 млрд долларов, первые транши уже поступили.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал конфисковать и передать Украине все российские активы, замороженные на Западе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт правительственного портала.  

Детали

В пятницу, 07 февраля состоялось совещание под председательством Премьер-министра Украины, на котором обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов.

россия должна заплатить за разрушения в Украине

- заявил Денис Шмыгаль.

Глава Правительства добавил, что иностранные партнеры уже начали передавать Украине средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

Image

В частности, по словам Дениса Шмыгаля, в рамках инициативы G7 наше государство получит 50 млрд долларов и первые транши в декабре прошлого года уже поступили в государственный бюджет.

В то же время мы настаиваем на том, что все суверенные российские активы, замороженные на Западе, должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины

- подчеркнул Премьер-министр.

Отмечается, что на совещании также обсудили результаты проделанной работы в этом вопросе и план взаимодействия с партнерами на текущий год.

В мероприятии также приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Андрей Пышный, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая и дипломаты. 

Напомним

Минюст Украины продолжает работу над взысканием активов подсанкционных лиц в Украине и за рубежом. Новая администрация США заинтересована в вопросе замороженных активов, ожидается начало диалога.

В рф придумали, как ответить на арест их активов за рубежом07.02.25, 15:09 • 73932 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

Обратиться по вопросам размещения рекламы