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Шмигаль: наполягаємо, що всі заморожені російські активи мають бути конфісковані й передані на користь України

Шмигаль: наполягаємо, що всі заморожені російські активи мають бути конфісковані й передані на користь України

Київ • УНН

 • 30467 перегляди

Прем'єр-міністр України провів нараду щодо механізмів конфіскації заморожених російських активів. У межах ініціативи G7 Україна отримає 50 млрд доларів, перші транші вже надійшли.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав конфіскувати та передати Україні всі російські активи, заморожені на Заході. Про це інформує УНН з посиланням на сайт урядового порталу.  

Деталі

В п'ятницю, 07 лютого відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра України, на якій обговорили механізми конфіскації заморожених російських активів.

росія має заплатити за руйнування в Україні

- заявив Денис Шмигаль.

Глава Уряду додав, що іноземні партнери вже почали передавати Україні кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

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Зокрема, за словами Дениса Шмигаля, у межах ініціативи G7 наша держава отримає 50 млрд доларів і перші транші в грудні минулого року вже надійшли до державного бюджету.

Водночас ми наполягаємо на тому, що всі суверенні російські активи, заморожені на Заході, мають бути конфісковані й передані на користь України

- підкреслив Прем’єр-міністр.

Зазначається, що на нараді також обговорили результати виконаної роботи у цьому питанні та план взаємодії з партнерами на поточний рік.

У заході також взяли участь віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції Ольга Стефанішина, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Національного банку Андрій Пишний, заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра та дипломати. 

Нагадаємо

Мін'юст України продовжує роботу над стягненням активів підсанкційних осіб в Україні та за кордоном. Нова адміністрація США зацікавлена у питанні заморожених активів, очікується початок діалогу.

У рф вигадали, як відповісти на арешт їхніх активів за кордоном07.02.25, 15:09 • 89364 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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