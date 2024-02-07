Шесть человек пострадали в результате атаки рф на Николаев - МВД

В Николаеве в результате сегодняшней атаки российских войск известно о шести пострадавших людях, сообщили в среду в МВД, пишет УНН.

Николаев... Сейчас известно о 6 пострадавших. Им на месте оказали первую помощь - сообщили в МВД в Telegram.

Как отмечается, экстренные службы, совместно с волонтерами, устраняют последствия вражеского утреннего удара по городу.

Напомним

В Николаеве известно об одном погибшем из-за атаки рф 7 февраля.

Атака рф оставила без света жителей в Киеве, Харькове и Николаеве, в столице обесточила 19,4 тыс. домов - Минэнерго