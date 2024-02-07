Шестеро людей постраждали внаслідок атаки рф на Миколаїв - МВС
Київ • УНН
Шестеро людей постраждали в результаті російської атаки на українське місто Миколаїв 7 лютого, згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ.
У Миколаєві внаслідок сьогоднішньої атаки російських військ відомо про шістьох постраждалих людей, повідомили у середу у МВС, пише УНН.
Миколаїв... Наразі відомо про 6 постраждалих. Їм на місці надали першу допомогу
Як зазначається, екстрені служби, спільно з волонтерами, усувають наслідки ворожого ранкового удару по місту.
Нагадаємо
У Миколаєві відомо про одного загиблого через атаку рф 7 лютого.
Атака рф залишила без світла жителів у Києві, Харкові та Миколаєві, у столиці знеструмила 19,4 тис. домівок - Міненерго07.02.24, 09:36 • 25846 переглядiв