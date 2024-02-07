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Шестеро людей постраждали внаслідок атаки рф на Миколаїв - МВС

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки рф на Миколаїв - МВС

Київ • УНН

 • 68545 перегляди

Шестеро людей постраждали в результаті російської атаки на українське місто Миколаїв 7 лютого, згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ.

У Миколаєві внаслідок сьогоднішньої атаки російських військ відомо про шістьох постраждалих людей, повідомили у середу у МВС, пише УНН.

Миколаїв... Наразі відомо про 6 постраждалих. Їм на місці надали першу допомогу

- повідомили у МВС у Telegram.

Як зазначається, екстрені служби, спільно з волонтерами, усувають наслідки ворожого ранкового удару по місту.

Нагадаємо

У Миколаєві відомо про одного загиблого через атаку рф 7 лютого.

Атака рф залишила без світла жителів у Києві, Харкові та Миколаєві, у столиці знеструмила 19,4 тис. домівок - Міненерго07.02.24, 09:36 • 25846 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
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