Сенаторы США призывают вернуть похищенных украинских детей в любое мирное соглашение - двухпартийная резолюция

Двухпартийная группа сенаторов США представила резолюцию, призывающую вернуть всех похищенных украинских детей до заключения какого-либо мирного соглашения о прекращении войны рф против Украины. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента (ОП), операционный директор Bring Kids Back UA Дария Заривна, информирует УНН.

Детали

Она уточнила, что резолюцию возглавили республиканец Чак Грассли и демократка Эми Клобучар. К ней также присоединились сенаторы-республиканцы Роджер Викер, Джони Эрнст и Рик Скотт, и демократы Дик Дурбин и Джон Феттерман.

Похищение украинских детей россией демонстрирует желание врага уничтожить нашу нацию. Благодарна сенаторам за поддержку. Должны вернуть всех, работаем над этим - написала Заривна.

В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак добавил, что похищение детей - это не просто военное преступление.

"Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Благодарен сенаторам за поддержку. Возвращение каждого ребенка - наш общий долг. И это условие завершения войны", - отметил Ермак.

Напомним

19 мая Дария Заривна встретилась с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Одной из ключевых тем встречи стала системная политика россии по уничтожению идентичности украинских детей: их принудительная паспортизация и милитаризация на временно оккупированных территориях, привлечение молодежи на ВОТ к деятельности парамилитарных организаций.

Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что основа цель депортации россиянами украинских детей – это воспитание нового поколения российских солдат. Все украинские дети, которых рф фактически украла на временно оккупированных территориях, обязаны быть членами так называемых "военно-молодежных организаций".

Оккупанты готовят украинских детей к войне под видом "отдыха" в лагерях рф