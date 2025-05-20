Сенатори США закликають повернути викрадених українських дітей до будь-якої мирної угоди - двопартійна резолюція

Двопартійна група сенаторів США представила резолюцію, яка закликає повернути всіх викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди про припинення війни рф проти України. Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента (ОП), операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, інформує УНН.

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Вона уточнила, що резолюцію очолили республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобучар. До неї також приєднались сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман.

Викрадення українських дітей росією демонструє бажання ворога знищити нашу націю. Вдячна сенаторам за підтримку. Маємо повернути всіх, працюємо над цим - написала Зарівна.

У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак додав, що викрадення дітей - це не просто воєнний злочин.

"Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку. Повернення кожної дитини - наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо

19 травня Дарія Зарівна зустрілася з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Однією з ключових тем зустрічі стала системна політика росії зі знищення ідентичності українських дітей: їх примусова паспортизація та мілітаризація на тимчасово окупованих територіях, залучення молоді на ТОТ до діяльності парамілітарних організацій.

Раніше омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що основа ціль депортації росіянами українських дітей – це виховання нового покоління російських солдатів. Всі українські діти, яких рф фактично вкрала на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані бути членами так званих "військово-молодіжних організацій".

Окупанти готують українських дітей до війни під виглядом "відпочинку" в таборах рф