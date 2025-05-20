Сенатори США закликають повернути викрадених українських дітей до будь-якої мирної угоди - двопартійна резолюція

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 22587 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 63581 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 131440 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 63655 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 124762 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 60721 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 200287 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 96891 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 158792 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 110633 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
87%
745мм
Популярнi новини

Бельгія планує передати F-16 Україні раніше терміну та розглядає участь у миротворчій місії

20 травня, 12:03 • 31849 перегляди

ЄС розкрив зміст 17-го пакету санкцій проти росії

20 травня, 12:57 • 43647 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 79305 перегляди

Республіканці ризикують втратити найбільшого донора? Маск заявив, що скоротить політичні витрати

17:11 • 28511 перегляди

В ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота: яке її головне завдання

17:55 • 4960 перегляди
Публікації

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 79315 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 131441 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 124764 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 200288 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 168676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Фіала

Джо Байден

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Іспанія

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 120483 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 87137 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 82743 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 165379 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 167117 перегляди
Актуальне

The Washington Post

F-16 Fighting Falcon

Самохідна гаубиця CAESAR

Telegram

Шахед-136

Сенатори США закликають повернути викрадених українських дітей до будь-якої мирної угоди - двопартійна резолюція

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Двопартійна група сенаторів США представила резолюцію з закликом повернути всіх викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди з росією. Вони наголошують, що це умова завершення війни.

Сенатори США закликають повернути викрадених українських дітей до будь-якої мирної угоди - двопартійна резолюція

Двопартійна група сенаторів США представила резолюцію, яка закликає повернути всіх викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди про припинення війни рф проти України. Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента (ОП), операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, інформує УНН.

Деталі

Вона уточнила, що резолюцію очолили республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобучар. До неї також приєднались сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман.

Викрадення українських дітей росією демонструє бажання ворога знищити нашу націю. Вдячна сенаторам за підтримку. Маємо повернути всіх, працюємо над цим

- написала Зарівна.

У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак додав, що викрадення дітей - це не просто воєнний злочин.

"Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо. Вдячний сенаторам за підтримку. Повернення кожної дитини - наш спільний обов’язок. І це умова завершення війни", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо

19 травня Дарія Зарівна зустрілася з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Однією з ключових тем зустрічі стала системна політика росії зі знищення ідентичності українських дітей: їх примусова паспортизація та мілітаризація на тимчасово окупованих територіях, залучення молоді на ТОТ до діяльності парамілітарних організацій.

Раніше омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що основа ціль депортації росіянами українських дітей – це виховання нового покоління російських солдатів. Всі українські діти, яких рф фактично вкрала на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані бути членами так званих "військово-молодіжних організацій".

Окупанти готують українських дітей до війни під виглядом "відпочинку" в таборах рф18.05.25, 14:33 • 9617 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Андрій Єрмак
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.63
Bitcoin
$106,928.80
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$36.98
Золото
$3,296.92
Ethereum
$2,516.37