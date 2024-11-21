Сенат США отклонил резолюции по ограничению военной помощи Израилю

Сенат США отклонил две резолюции, которые предусматривали ограничение военной помощи Израилю из-за опасений относительно гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По результатам голосования, большинство сенаторов, в частности 79 из 100, проголосовали против инициативы, предусматривающей остановку продажи танковых снарядов Израилю. В свою очередь, другая резолюция о запрете передачи минометных снарядов также не была поддержана большинством сенаторов, получив лишь 19 голосов «за».

Законодатели, в частности сенатор Берни Сандерс, который является инициатором этих инициатив, выступают с критикой в адрес США относительно военной поддержки Израиля в контексте нарушений прав человека. Сандерс считает, что такая помощь противоречит американским законам и международному праву, в частности в связи с гуманитарной катастрофой в секторе Газа. Однако его оппоненты, в частности лидер демократического большинства Чак Шумер, отмечают угрозы, с которыми сталкивается Израиль из-за активности террористических группировок и поддержки со стороны Ирана.

Сейчас в Сенате остается на рассмотрении еще одна резолюция, которая касается ограничений на поставки GPS-навигационных систем для бомб. Израиль, с одной стороны, заявляет об усилиях в обеспечении гуманитарной помощи для Газы, однако сложности с ее доставкой из-за блокировки со стороны ООН усложняют ситуацию.

США заблокировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе