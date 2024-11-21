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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
США заблокировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

США заблокировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

Киев  •  УНН

 • 1380 просмотра

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США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в секторе Газа из-за отсутствия требования об освобождении израильских заложников. Конфликт длится уже 13 месяцев и унес жизни 44 тысяч человек.

США заблокировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

США стали единственной страной среди 15 членов Совета, которая выступила против этого документа. Резолюция предусматривала "немедленное, безусловное и постоянное прекращение огня" от всех сторон конфликта.

Американская сторона обосновала свое вето тем, что текст резолюции не включал требование об освобождении израильских заложников, которых удерживает ХАМАС. США настаивают на том, чтобы условия прекращения огня были тесно связаны с безопасностью Израиля, в частности из-за необходимости освобождения заложников, ставших важной частью переговоров.

Конфликт в Газе продолжается уже более 13 месяцев, в результате которого погибло почти 44 тысячи человек.

ООН требует прекратить огонь в Газе на время Рамадана - резолюция Совбеза ООН25 мар. 2024, 16:34 • 24989 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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