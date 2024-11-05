Семьи с солнечными панелями получат новые условия субсидий: кого коснется

Владельцы альтернативных источников энергии стоимостью до 150 тыс. грн смогут сохранить субсидии. Минсоцполитики поручено разработать соответствующий проект решения, как и механизм сохранения размера субсидий на свет при перебоях электроснабжения, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по итогам заседания правительства, пишет УНН.

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«Мы понимаем, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергоустойчивости. В частности, к установке альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии. При этом люди не должны потерять право на жилищную субсидию. Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения. В его основе будет простая и понятная норма - если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. грн, субсидия за семьей сохраняется», - написал Шмыгаль.

По его словам, также «Минсоцполитики должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться, даже в случае перебоев электроснабжения».

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