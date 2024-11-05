Семьи с солнечными панелями получат новые условия субсидий: кого коснется
Киев • УНН
Правительство сохранит субсидии для владельцев альтернативных источников энергии стоимостью до 150 тыс. грн. Минсоцполитики разработает механизм сохранения размера субсидий при перебоях электроснабжения.
Владельцы альтернативных источников энергии стоимостью до 150 тыс. грн смогут сохранить субсидии. Минсоцполитики поручено разработать соответствующий проект решения, как и механизм сохранения размера субсидий на свет при перебоях электроснабжения, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по итогам заседания правительства, пишет УНН.
Детали
«Мы понимаем, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергоустойчивости. В частности, к установке альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии. При этом люди не должны потерять право на жилищную субсидию. Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения. В его основе будет простая и понятная норма - если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. грн, субсидия за семьей сохраняется», - написал Шмыгаль.
По его словам, также «Минсоцполитики должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться, даже в случае перебоев электроснабжения».
Украинцам, которые отапливают дома дровами или углем, могут увеличить субсидию - Минсоцполитики16 октября 2024, 16:48 • 36621 просмотр