российский диктатор владимир путин и его пропагандистские прихвостни используют ядерный шантаж и дальше. Тем не менее, свободный мир перешел к более выразительным и конкретным реакциям. Сейчас речь идет именно о ядерном шантаже. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает УНН.

"Сейчас речь идет и дальше о том же ядерном шантаже, который путин и все его пропагандистские прихвостни использовали, которые кричали все эти годы. Особенно после полномасштабного вторжения. Видим, что докричались до более выразительных и конкретных реакций со стороны свободного мира. Сейчас речь идет именно о шантаже", - сказал Юсов.

Напомним

Секретарь СНБО Александр Литвиненко ранее заявил, что президент россии владимир путин может издать приказ на применение ядерного тактического оружия, если его армия будет разгромлена в Украине.