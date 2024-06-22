российский диктатор владимир путин продолжает ядерный шантаж, но свободный мир реагирует более конкретными мерами на его угрозы применения тактического ядерного оружия, считает представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
российский диктатор владимир путин и его пропагандистские прихвостни используют ядерный шантаж и дальше. Тем не менее, свободный мир перешел к более выразительным и конкретным реакциям. Сейчас речь идет именно о ядерном шантаже. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает УНН.
"Сейчас речь идет и дальше о том же ядерном шантаже, который путин и все его пропагандистские прихвостни использовали, которые кричали все эти годы. Особенно после полномасштабного вторжения. Видим, что докричались до более выразительных и конкретных реакций со стороны свободного мира. Сейчас речь идет именно о шантаже", - сказал Юсов.
Напомним
Секретарь СНБО Александр Литвиненко ранее заявил, что президент россии владимир путин может издать приказ на применение ядерного тактического оружия, если его армия будет разгромлена в Украине.