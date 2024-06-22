"Наразі йдеться саме про шантаж”: Юсов про ядерні погрози путіна
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін продовжує ядерний шантаж, але вільний світ реагує більш конкретними заходами на його погрози застосування тактичної ядерної зброї, вважає представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
російський диктатор володимир путін та його пропагандистські посіпаки використовують ядерний шантаж і далі. Однак, вільний світ перейшов до більш виразних та конкретних реакцій. Наразі йдеться саме про ядерний шантаж. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає УНН.
"Наразі йдеться і далі про той самий ядерний шантаж, який путін і всі його пропагандистські посіпаки використовували, які кричали всі ці роки. Особливо після повномасштабного вторгнення. Бачимо, що докричалися до більш виразних та конкретних реакцій з боку вільного світу. Наразі мова йде саме про шантаж", - сказав Юсов.
Нагадаємо
Секретар РНБО Олександр Литвиненко раніше заявив, що президент росії володимир путін може віддати наказ на застосування ядерної тактичної зброї, якщо його армія буде розгромлена в Україні.