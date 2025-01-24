Сегодня отмечается День Службы внешней разведки Украины

Сегодня, 24 января, отмечается День Службы внешней разведки Украины, которая была образована в 2004 году указом второго Президента Украины Леонида Кучмы, а событие было введено только в 2018 году, пишет УНН.

Детали

История украинской внешней разведки как организационной структуры начинается 24 января 1919 года. В этот день в штате Политического департамента при Министерстве внутренних дел Директории УНР было создано первое подразделение общегосударственной внешней разведки в Украине - отдел зарубежной информации.

Подразделение проводило разведывательную работу в отношении активных врагов УНР, а также в отношении стран - потенциальных противников республики и возможных союзников. Эта дата ознаменовала важную веху, связанную с зарождением и становлением разведывательной деятельности на землях Украины от эпохи УНР до наших дней.

В октябре 2004 года тогдашний президент Леонид Кучма с целью дальнейшего совершенствования разведки как инструмента формирования политики государства, обеспечения национальных интересов подписал указ о создании на базе Департамента разведки, разведывательных подразделений региональных органов Службы безопасности Украины Службу внешней разведки Украины как специальный государственный орган.

По указу, СВР осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участвует в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечивает безопасность учреждений и граждан Украины за рубежом и является ответственным исполнителем и координатором программ разведывательной деятельности.

1 декабря 2005 года Верховной Радой был принят закон «О Службе внешней разведки Украины», который определяет правовой статус, общую структуру, принципы руководства и общую численность СВР.

В ноябре 2018 года пятый Президент Украины Петр Порошенко, «учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины», установил в Украине День внешней разведки Украины, которы

17 сентября 2020 года ВР приняла закон «О разведке, который среди прочего, уточняет основные задачи и сферы разведывательной деятельности каждого разведывательного органа Украины. На законодательном уровне создано разведывательное сообщество, определены роль и место субъектов этого сообщества при выполнении задач по получению разведывательной информации, содействие реализации национальных интересов Украины, противодействие внешним угрозам национальной безопасности Украины.

В декабре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины.

«Эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками», - говорится в указе.

Флаг СВР представляет собой прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.

«В верхней левой четверти флага - две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов, в центре свободного края полотнища - эмблема Службы внешней разведки Украины. Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища. Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны», - отмечается в указе.

В Украине утвердили новую символику Службы внешней разведки

В марте 2024 года Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины, назначив на должность Олега Иващенко, перед этим уволив с этой должности Александра Литвиненко.

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки