Сьогодні відзначається День Служби зовнішньої розвідки України

Сьогодні, 24 січня, відзначається День Служби зовнішньої розвідки України, яка була утворена у 2004 році указом другого Президента України Леоніда Кучми, а подія була запроваджена лише у 2018 році, пише УНН.

Деталі

Історія української зовнішньої розвідки як організаційної структури розпочинається 24 січня 1919 року. У цей день у штаті Політичного департаменту при Міністерстві внутрішніх справ Директорії УНР було створено перший підрозділ загальнодержавної зовнішньої розвідки в Україні – відділ закордонної інформації.

Підрозділ проводив розвідувальну роботу щодо активних ворогів УНР, а також стосовно країн – потенційних противників республіки і можливих союзників. Ця дата ознаменувала важливу віху, пов’язану із зародженням і становленням розвідувальної діяльності на землях України від доби УНР до наших днів.

У жовтні 2004 року тодішній президент Леонід Кучма з метою подальшого вдосконалення розвідки як інструмента формування політики держави, забезпечення національних інтересів підписав указ про створення на базі Департаменту розвідки, розвідувальних підрозділів регіональних органів Служби безпеки України Службу зовнішньої розвідки України як спеціальний державний орган.

За указом, СЗР здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній та екологічній сферах, бере участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечує безпеку установ і громадян України за кордоном і є відповідальним виконавцем та координатором програм розвідувальної діяльності.

1 грудня 2005 року Верховною Радою було ухвалено закон "Про Службу зовнішньої розвідки України", який визначає правовий статус, загальну структуру, засади керівництва та загальну чисельність СЗР.

У листопаді 2018 року п’ятий Президент України Петро Порошенко, "враховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України", встановив в Україні День зовнішньої розвідки України, який відзначається щороку 24 січня.

17 вересня 2020 року ВР ухвалила закон "Про розвідку, який серед іншого, уточнює основні завдання і сфери розвідувальної діяльності кожного розвідувального органу України. На законодавчому рівні створено розвідувальне співтовариство, визначено роль та місце суб’єктів цього співтовариства під час виконання завдань зі здобування розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України, протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України.

В грудні 2024 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки України.

"Емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками", - йдеться в указі.

Прапор СЗР представляє собою прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

"У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Служби зовнішньої розвідки України. Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища. Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні", - зазначається в указі.

В Україні затвердили нову символіку Служби зовнішньої розвідки

У березні 2024 року Зеленський змінив очільника Служби зовнішньої розвідки України, призначивши на посаду Олега Іващенка, перед цим звільнивши з цієї посади Олександра Литвиненка.

Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки