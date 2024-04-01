СБУ разоблачила работника Укрзализныци, который готовил ракетный удар по стратегическим объектам на Черниговщине

Правоохранители задержали российского агента, который готовил ракетный удар по стратегическим объектам Укрзализныци на Черниговщине. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Детали

Сотрудники СБУ предотвратили передачу агентурного "отчета" российской разведке. Это стало возможным благодаря своевременному разоблачению предателя и его задержанию во время выполнения вражеского задания.

По данным следствия, задержанным оказался работник местного подразделения Укрзализныци, идеологический сторонник россиян. С прошлого года он стал активным участником российских Telegram-каналов и таким образом попал в поле зрения оккупантов.

Во время обыска в доме задержанного изъяты мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с агрессором через мессенджер.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение - резюмировали в СБУ.

Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

Дополнение

Следователи выяснили, что предатель планировал ракетный удар по железнодорожной линии, соединяющей северные и восточные регионы Украины.

Еще одной потенциальной целью врага были платформы для грузового обслуживания подвижных составов.

Чтобы выполнить вражеское задание, фигурант должен был проверить разведданные оккупантов относительно возможного использования железнодорожной линии для перемещения военной техники ВСУ.

Для этого он скрыто отслеживал движение эшелонов, а также фиксировал направления их маршрутов и места остановок.

Полученные данные агент должен был дистанционно передать своему российскому куратору в виде координат железнодорожной ветки и пунктов грузового обслуживания подвижных составов. Эти сведения фигурант планировал подтвердить фотографиями украинских объектов.

Захватчики планировали использовать эту информацию для ракетного удара по инфраструктуре Укрзализныци, чтобы нарушить логистику ВСУ - объяснили в ВСУ.

Напомним

Работницу детского сада в Харькове задержали за то, что она действовала как агент российской разведки, предоставляя координаты и разведывательные данные для корректировки вражеских ударов по городу.