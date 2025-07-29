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СБУ и полиция проводят отработку в одном из районов Киева: возможна проверка документов

Киев • УНН

 • 294 просмотра

СБУ и Нацполиция проводят плановые мероприятия безопасности в Деснянском районе Киева. Целью является проверка антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.

СБУ и полиция проводят отработку в одном из районов Киева: возможна проверка документов

Служба безопасности и Нацполиция проводят мероприятия безопасности в Деснянском районе Киева, которые включают в себя осмотры и возможную проверку документов, ограничение прохода и проезда по улицам, сообщили в ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области во вторник, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия безопасности на территории Деснянского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей

- сообщили в ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области.

Во время мероприятий безопасности, как отмечается, правоохранители:

  • проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
    • осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;
      • будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

        "Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - отметили в СБУ.

        СБУ призвала людей "с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей".

        "Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - отметили в СБУ.

        В СБУ подчеркнули, что "в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан".

        СБУ и полиция проводят отработку в центре Киева: возможна проверка документов26.06.25, 09:49 • 2769 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоКиев
        Национальная полиция Украины
        Служба безопасности Украины
        Киев
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