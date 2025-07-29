СБУ и полиция проводят отработку в одном из районов Киева: возможна проверка документов
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция проводят плановые мероприятия безопасности в Деснянском районе Киева. Целью является проверка антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.
Служба безопасности и Нацполиция проводят мероприятия безопасности в Деснянском районе Киева, которые включают в себя осмотры и возможную проверку документов, ограничение прохода и проезда по улицам, сообщили в ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области во вторник, пишет УНН.
Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия безопасности на территории Деснянского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей
Во время мероприятий безопасности, как отмечается, правоохранители:
- проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;
- будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
"Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - отметили в СБУ.
СБУ призвала людей "с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей".
"Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", - отметили в СБУ.
В СБУ подчеркнули, что "в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан".
СБУ и полиция проводят отработку в центре Киева: возможна проверка документов26.06.25, 09:49 • 2769 просмотров