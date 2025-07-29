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СБУ та поліція проводять відпрацювання в одному з районів Києва: можлива перевірка документів

Київ • УНН

 • 324 перегляди

СБУ та Нацполіція проводять планові безпекові заходи у Деснянському районі Києва. Метою є перевірка антитерористичного захисту місць масового перебування людей.

СБУ та поліція проводять відпрацювання в одному з районів Києва: можлива перевірка документів

Служба безпеки та Нацполіція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва, які включають в себе огляди та можливу перевірку документів, обмеження проходу та проїзду вулицями, повідомили у ГУ СБ України у місті Києві та Київській області у вівторок, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей

- повідомили у ГУ СБ України у місті Києві та Київській області.

Під час безпекових заходів, як зазначається, правоохоронці:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
    • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
      • вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

        "Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", - наголосили у СБУ.

        СБУ закликала людей "із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців".

        "Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - зазначили у СБУ.

        У СБУ наголосили, що "у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян".

        СБУ та поліція проводять відпрацювання у центрі Києва: можлива перевірка документів26.06.25, 09:49 • 2769 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКиїв
        Національна поліція України
        Служба безпеки України
        Київ
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