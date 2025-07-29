СБУ та поліція проводять відпрацювання в одному з районів Києва: можлива перевірка документів

Служба безпеки та Нацполіція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва, які включають в себе огляди та можливу перевірку документів, обмеження проходу та проїзду вулицями, повідомили у ГУ СБ України у місті Києві та Київській області у вівторок, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей - повідомили у ГУ СБ України у місті Києві та Київській області.

Під час безпекових заходів, як зазначається, правоохоронці:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;

вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

"Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", - наголосили у СБУ.

СБУ закликала людей "із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців".

"Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - зазначили у СБУ.

У СБУ наголосили, що "у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян".

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