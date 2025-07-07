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С острова Мадейра за последнюю неделю отменили более 100 рейсов из-за непогоды

Киев • УНН

 • 171 просмотра

Из-за сильного ветра на португальском острове Мадейра за неделю отменено более 100 авиарейсов. В воскресенье не вылетело более 30 самолетов, включая рейсы Wizz Air в Польшу.

С острова Мадейра за последнюю неделю отменили более 100 рейсов из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра, в воскресенье с португальского острова Мадейра не вылетело более 30 самолетов, в том числе в Польшу, всего за последнюю неделю пришлось отменить более 100 рейсов. Об этом сообщает RMF FM, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что среди отмененных в воскресенье вылетов – рейсы авиакомпании Wizz Air в Гданьск, Варшаву и Катовице. Все эти рейсы были запланированы на послеобеденное время.

Вылеты в Польшу не состоялись из-за невозможности посадки самолетов, которые должны были потом забрать пассажиров с острова.

Сложности в работе аэропорта Фуншала начались еще в субботу из-за ухудшения погодных условий. Тогда, несмотря ни на что, удалось выполнить все пять рейсов с Мадейры в Польшу.

По словам представителей аэропорта, главной проблемой является порывистый ветер, который не прекращался над португальским островом после обеда в воскресенье. 

В руководстве аэропорта напомнили, что сильные ветры уже неоднократно приводили к временному параличу работы аэропорта в последние дни.

С 30 июня из-за сильного ветра на этом аэродроме было отменено более 100 авиарейсов.

Напомним

Авиакомпания Finnair отменила около 100 рейсов 7 июля из-за забастовок, организованных Финским профсоюзом авиационной промышленности IAU, что повлияет на планы путешествий около 7200 клиентов. В общей сложности Finnair отменила более тысячи рейсов в течение весны и лета из-за забастовок IAU.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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