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Finnair скасувала сотню рейсів: зачепило понад 7 тисяч пасажирів

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Авіакомпанія Finnair скасувала близько 100 рейсів сьогодні через страйки, організовані Фінською профспілкою авіаційної промисловості IAU, що вплине на плани подорожей близько 7200 клієнтів. Загалом Finnair скасувала понад тисячу рейсів протягом весни та літа через страйки IAU.

Finnair скасувала сотню рейсів: зачепило понад 7 тисяч пасажирів

Фінська авіакомпанія Finnair скасувала близько ста рейсів на сьогодні, пише УНН з посиланням на Yle.

Деталі

Авіакомпанія Finnair скасувала близько 100 рейсів на сьогодні через страйки, організовані Фінською профспілкою авіаційної промисловості IAU. За даними компанії, скасування вплине на плани подорожей близько 7200 клієнтів.

Відділ комунікацій Finnair повідомив у суботу, що компанія спочатку планувала виконати близько 330 рейсів сьогодні.

IAU також оголосила про страйки 16, 18, 21 та 23 липня.

Finnair скасувала загалом понад тисячу рейсів протягом весни та літа через страйки IAU. IAU та Асоціація роботодавців сектору послуг Palta продовжать сьогодні посередництво у трудовому спорі щодо послуг повітряного транспорту під керівництвом національного посередника.

Тисячі пасажирів постраждали через скасування авіарейсів на тлі страйку французьких авіадиспетчерів03.07.25, 17:55 • 1581 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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