Finnair отменила сотню рейсов: затронуто более 7 тысяч пассажиров
Киев • УНН
Авиакомпания Finnair отменила около 100 рейсов сегодня из-за забастовок, организованных Финским профсоюзом авиационной промышленности IAU, что повлияет на планы путешествий около 7200 клиентов. В общей сложности Finnair отменила более тысячи рейсов в течение весны и лета из-за забастовок IAU.
Финская авиакомпания Finnair отменила около ста рейсов на сегодня, пишет УНН со ссылкой на Yle.
Детали
Авиакомпания Finnair отменила около 100 рейсов на сегодня из-за забастовок, организованных Финским профсоюзом авиационной промышленности IAU. По данным компании, отмена повлияет на планы путешествий около 7200 клиентов.
Отдел коммуникаций Finnair сообщил в субботу, что компания изначально планировала выполнить около 330 рейсов сегодня.
IAU также объявила о забастовках 16, 18, 21 и 23 июля.
Finnair отменила в общей сложности более тысячи рейсов в течение весны и лета из-за забастовок IAU. IAU и Ассоциация работодателей сектора услуг Palta продолжат сегодня посредничество в трудовом споре относительно услуг воздушного транспорта под руководством национального посредника.
Тысячи пассажиров пострадали из-за отмены авиарейсов на фоне забастовки французских авиадиспетчеров03.07.25, 17:55 • 1579 просмотров