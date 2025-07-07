Finnair отменила сотню рейсов: затронуто более 7 тысяч пассажиров

Финская авиакомпания Finnair отменила около ста рейсов на сегодня, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Авиакомпания Finnair отменила около 100 рейсов на сегодня из-за забастовок, организованных Финским профсоюзом авиационной промышленности IAU. По данным компании, отмена повлияет на планы путешествий около 7200 клиентов.

Отдел коммуникаций Finnair сообщил в субботу, что компания изначально планировала выполнить около 330 рейсов сегодня.

IAU также объявила о забастовках 16, 18, 21 и 23 июля.

Finnair отменила в общей сложности более тысячи рейсов в течение весны и лета из-за забастовок IAU. IAU и Ассоциация работодателей сектора услуг Palta продолжат сегодня посредничество в трудовом споре относительно услуг воздушного транспорта под руководством национального посредника.

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