З острова Мадейра за останній тиждень скасували понад 100 рейсів через негоду
Київ • УНН
Через сильний вітер на португальському острові Мадейра за тиждень скасовано понад 100 авіарейсів. У неділю не вилетіло понад 30 літаків, включаючи рейси Wizz Air до Польщі.
Через складні погодні умови, зокрема сильний вітер, у неділю з португальського острова Мадейра не вилетіло понад 30 літаків, у тому числі до Польщі, загалом за останній тиждень довелось скасувати понад 100 рейсів. Про це повідомляє RMF FM, пише УНН.
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Зазначається, що серед скасованих у неділю вильотів – рейси авіакомпанії Wizz Air до Гданська, Варшави та Катовіце. Усі ці рейси були заплановані на післяобідній час.
Вильоти до Польщі не відбулися через неможливість посадки літаків, які мали потім забрати пасажирів з острова.
Складнощі в роботі аеропорту Фуншала розпочалися ще в суботу через погіршення погодних умов. Тоді, попри все, вдалося виконати всі п’ять рейсів із Мадейри до Польщі.
За словами представників аеропорту, головною проблемою є поривчастий вітер, який не припинявся над португальським островом після обіду в неділю.
У керівництві аеропорту нагадали, що сильні вітри вже неодноразово призводили до тимчасового паралічу роботи летовища останніми днями.
З 30 червня через сильний вітер на цьому аеродромі було скасовано понад 100 авіарейсів.
Нагадаємо
Авіакомпанія Finnair скасувала близько 100 рейсів 7 липня через страйки, організовані Фінською профспілкою авіаційної промисловості IAU, що вплине на плани подорожей близько 7200 клієнтів. Загалом Finnair скасувала понад тисячу рейсів протягом весни та літа через страйки IAU.