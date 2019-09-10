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Рябошапка сообщил, почему хочет ликвидировать военную прокуратуру

Рябошапка сообщил, почему хочет ликвидировать военную прокуратуру

Киев  •  УНН

 • 16878 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что военная прокуратура не соответствует международным стандартам, а расследовать военные преступления могут гражданские правоохранители. Об этом он сообщил в комментарии УНН.

“Государственное бюро расследований будет расследовать эти преступления, а прокуроры гражданские будут осуществлять процессуальное руководство и потом представительство в судах”, — анонсировал он.

В военных прокурорах нет необходимости, говорит генпрокурор.

“Во-первых, это несоответствие международным стандартам, во-вторых, вообще утрачена логика существования военной прокуратуры в Украине, потому что расследование осуществляют гражданские лица — следователи Государственного бюро расследований, процессуальное руководство и поддержку государственного обвинения в Луганске, в Донецке, там где конфликт , осуществляют во многих случаях тоже гражданские прокуроры. И нет никакой особенности или специфики для того, чтобы эти люди носили погоны и проходили военную службу. Прохождение военной службы означает, что эти люди теряют в своей процессуальной деятельности независимость, что для прокурора является одним из самых важных в его статусе. Мы делаем этих прокуроров более независимыми”, — пояснил свою позицию Рябошапка.

В то же время, с такими доводами Генпрокурора соглашаются не все. Ранее сообщалось, что институт военной юстиции не только соответствует международным стандартам, но и развит в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Израиль, Польша, Италия, Румыния, Великобритания.

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Рябошапка также прокомментировал переименование ГПУ в Офис генпрокурора, которое в Научно-экспертном управлении ВР назвали юридически необоснованным, учитывая то, что Генпрокурор не может себя отождествлять с органами прокуратуры, которые существуют не для того, чтобы обеспечивать работу Генпрокурора.

“Почему за границей может быть офис Генерального прокурора, а в Украине — не может. Там же нет никаких правовых аргументов. И речь не идет о том, что будет Генпрокурор со своим офисом. Просто будет аппарат, который обеспечивает работу Генерального прокурора, а не какой-то надмонстр, который расследует сверхдела, осуществляет процессуальное руководство в этих делах. Это не нужно”, — прокомментировал он.

Ранее УНН сообщал, что научно-экспертное управление ВР, которое осуществляет юридическую экспертизу законопроектов, отметило, что предложение ликвидировать военную прокуратуру нецелесообразно и необосновано. В документе отмечено, что ликвидация военной прокуратуры приведет к разрушению системы подготовки военных прокуроров с определенным уровнем знаний военного законодательства и военной специфики, что может привести к снижению качества досудебного следствия по определенным категориям дел и уровня защиты прав и свобод военнослужащих, а также государственных и общественных интересов в сфере обороны государства.

Сами нардепы также не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии “Батькивщина” Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения пока нет, ведь непонятно, кто будет заниматься расследованием военных преступлений в случае ликвидации военной прокуратуры.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тысяч человек .

В то же время, профильный Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, еще вчера 9 сентября имел собственную позицию и предложения к изменениям президентского законопроекта о реформе прокуратуры, сегодня принял его “с учтенными поправками” за 5 мин.

Напомним, по предложению президента, прокуроров ожидает очередное массовое сокращение и тестирование.

Последний раз тестировали их в 2015 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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