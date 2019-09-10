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Рябошапка повідомив, чому хоче ліквідувати військову прокуратуру

Рябошапка повідомив, чому хоче ліквідувати військову прокуратуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що військова прокуратура не відповідає міжнародним стандартам, а розслідувати військові злочини можуть цивільні правоохоронці. Про це він повідомив в коментарі УНН.

“Державне бюро розслідувань буде розслідувати ці злочини, а прокурори цивільні будуть здійснювати процесуальне керівництво і потім представництво в судах”, — анонсував він.

У військових прокурорах немає потреби, каже Генпрокурор.

“По-перше, це невідповідність міжнародним стандартам, по-друге, взагалі втрачена логіка існування військової прокуратури в Україні, тому що розслідування здійснюють цивільні особи — слідчі Державного бюро розслідувань, процесуальне керівництво і підтримку державного обвинувачення в Луганську, в Донецьку, там де конфлікт, здійснюють в багатьох випадках теж цивільні прокурори. І немає ніякої особливості чи специфіки для того, щоб ці люди носили погони і проходили військову службу. Проходження військової служби означає, що ці люди втрачають у своїй процесуальній діяльності незалежність, що для прокурора є одним із найбільш важливих у його статусі. Ми робимо цих прокурорів більш незалежними”, — пояснив свою позицію Рябошапка.

Водночас, з такими доводами Генпрокурора погоджуються не всі. Раніше повідомлялось, що інститут військової юстиції не тільки відповідає міжнародним стандартам, а й розвинутий в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Польща, Італія, Румунія, Велика Британія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ініціативу Рябошапки ліквідувати військову прокуратуру підтримали в “ДНР”

Рябошапка також прокоментував перейменування ГПУ в Офіс Генпрокурора, яке в Науково-експертному управлінні ВР назвали юридично необґрунтованим, з огляду на те, що Генпрокурор не може себе ототожнювати з органами прокуратури, які існують не для того, аби забезпечувати роботу Генпрокурора.

“Чомусь за кордоном може бути офіс Генерального прокурора, а в Україні — не може. Там же немає ніяких правових аргументів. І мова не йде про те, що буде Генпрокурор із своїм офісом. Просто буде апарат, який забезпечує роботу Генерального прокурора, а не якийсь нагляд, який розслідує надсправи, чи здійснює процесуальне керівництво у цих справах. Це не потрібно”, — прокоментував він.

Раніше УНН повідомляв, що науково-експертне управління ВР, яке здійснює юридичну експертизу законопроектів, наголосило, що пропозиція ліквідувати військову прокуратуру не доцільна та не обгрунтована. У документі наголошено, що ліквідація військової прокуратури призведе до руйнації системи підготовки військових прокурорів з певним рівнем знань військового законодавства і військової специфіки, що може призвести до зниження якості досудового слідства у певних категоріях справ та рівня захисту прав і свобод військовослужбовців, а також державних і громадських інтересів у сфері оборони держави.

Самі нардепи також не впевнені в доцільності ліквідації військової прокуратури на фоні збройної агресії РФ. За словами народного депутата від партії “Батьківщина” Сергія Власенка, аргументів на користь такого рішення поки немає, адже не зрозуміло, хто буде займатися розслідуванням військових злочинів у разі ліквідації військової прокуратури.

Як зазначив очільник МЗС України Вадим Пристайко, за період більш ніж п’яти років збройної агресії РФ та її найманців проти України загинуло 14 тисяч людей.

Водночас, профільний Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності, який ще вчора 9 вересня мав власну позицію і пропозиції до змін президентського законопроекту про реформу прокуратури, сьогодні прийняв його “з урахованими правками” за 5 хв.

Нагадаємо, за пропозицією президента, прокурорів очікує чергове масове скорочення та тестування.

Востаннє тестували їх у 2015 році.

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