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рубль упал до минимума за два месяца на фоне топливного кризиса и дефицита валюты - The Moscow Times

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

российский рубль ослаб до самых низких показателей за два месяца на фоне падения фондового рынка и роста спроса на иностранную валюту. Причиной называют необходимость закупки импортного бензина из-за топливного кризиса в рф.

рубль упал до минимума за два месяца на фоне топливного кризиса и дефицита валюты - The Moscow Times
Фото: pixabay

российский рубль продолжил ослабевать, достигнув самых низких показателей за последние два месяца на фоне падения фондового рынка, государственных облигаций и роста спроса на иностранную валюту. Одной из причин участники рынка называют необходимость закупки импортного бензина из-за топливного кризиса в рф. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, внебиржевой курс доллара поднимался до 76,99 рубля - самого высокого уровня с 13 апреля, а евро вырос до 87,59 рубля, обновив максимум с 8 мая. В то же время биржевой курс юаня с начала недели прибавил почти 5%, что стало самым большим недельным ростом с июня 2023 года.

Как сообщил Reuters дилер одного из крупных российских банков, на валютном рынке уже несколько дней наблюдается значительный неспекулятивный спрос на иностранную валюту. По его словам, это связано с активизацией импорта бензина, который россия впервые начала закупать морем из-за обострения топливного кризиса. Одним из возможных поставщиков называют Индию.

Аналитик БКС Дмитрий Бабин отметил, что ослабление рубля в период налогового периода, когда экспортеры традиционно продают валютную выручку, свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту.

Инвестиционный банкир Евгений Коган связывает падение рубля с возможным оттоком капитала, а также с комплексом других негативных факторов.

Бензиновый кризис, дефицит бюджета, неясные перспективы снижения ставки ЦБ, а также застопорившийся мирный процесс и психологическое отчаяние людей - все эти факторы одновременно сказываются на рынке

- отметил Коган.

По его прогнозу, в ближайшие месяцы курс доллара может вырасти до 84 рублей из-за снижения цен на нефть, закупки валюты Центробанком рф для Фонда национального благосостояния и сохранения экономической неопределенности.

В России приостановил работу еще один НПЗ – второй по объемам производства бензина26.06.2026, 10:13 • 14463 просмотра

Андрей Тимощенков

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