россияне вывели из Черного моря ракетоносители - ВМС
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях по состоянию на 06:00 не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля рф, один из которых имеет 8 "Калибров".
По состоянию на 06:00 26.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
При этом отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 10 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 4 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор
В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.
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