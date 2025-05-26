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россияне вывели из Черного моря ракетоносители - ВМС

Киев • УНН

 • 398 просмотра

В Черном и Азовском морях по состоянию на 06:00 не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля рф, один из которых имеет 8 "Калибров".

россияне вывели из Черного моря ракетоносители - ВМС

По состоянию на 06:00 26.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

При этом отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 10 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 4 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

135 боестолкновений в сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте25.05.25, 22:58 • 2588 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Черное море
Босфор
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