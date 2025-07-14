россияне утром ударили по Харькову беспилотником: что известно
Киев • УНН
По словам харьковского городского головы Игоря Терехова, предварительно вражеский дрон "молния" ударил по проезжей части в Немышлянском районе города. Информация о пострадавших пока не поступала.
Утром в понедельник, 14 июля, враг атаковал Харьков беспилотником. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, по предварительной информации россияне ударили по Харькову дроном "молния".
Предварительно вражеский дрон "молния" - тип БпЛА уточняется - ударил по проезжей части в Немышлянском районе города
Он добавил, что пока информация о пострадавших не поступала.
Напомним
В результате утренней вражеской атаки на Харьков 12 июля двое мужчин 55 и 33 лет были госпитализированы. Враг нанес 10 ударов, повредив неработающее предприятие, объект критической инфраструктуры, жилые дома и автомобили.
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