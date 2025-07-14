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Лекарственные средства

россияне утром ударили по Харькову беспилотником: что известно

Киев • УНН

 • 350 просмотра

По словам харьковского городского головы Игоря Терехова, предварительно вражеский дрон "молния" ударил по проезжей части в Немышлянском районе города. Информация о пострадавших пока не поступала.

россияне утром ударили по Харькову беспилотником: что известно

Утром в понедельник, 14 июля, враг атаковал Харьков беспилотником. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительной информации россияне ударили по Харькову дроном "молния".

Предварительно вражеский дрон "молния" - тип БпЛА уточняется - ударил по проезжей части в Немышлянском районе города

- написал Терехов.

Он добавил, что пока информация о пострадавших не поступала.

Напомним

В результате утренней вражеской атаки на Харьков 12 июля двое мужчин 55 и 33 лет были госпитализированы. Враг нанес 10 ударов, повредив неработающее предприятие, объект критической инфраструктуры, жилые дома и автомобили.

Число пострадавших из-за атаки рф в Харькове возросло до 911.07.25, 08:34 • 3446 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Игорь Терехов
Харьков
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