росіяни вранці ударили по Харкову безпілотником: що відомо
Київ • УНН
За словами харківського міського голови Ігоря Терехова, попередньо ворожий дрон "молнія" ударив по проїжджій частині у Немишлянському району міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Вранці у понеділок, 14 липня, ворог атакував Харків безпілотником. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, за попередньою інформацією росіяни вдарили по Харкову дроном "молнія".
Попередньо ворожий дрон "молнія" - тип БпЛА уточнюється - ударив по проїжджій частині у Немишлянському району міста
Він додав, що наразі інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо
Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків 12 липня двоє чоловіків 55 та 33 років були госпіталізовані. Ворог завдав 10 ударів, пошкодивши непрацююче підприємство, об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі.
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