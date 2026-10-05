россияне обстреляли Славянск и Сухановку: есть погибшие, ранен ребёнок
Киев • УНН
В Донецкой области погибли два человека и ранена ребёнок, повреждены 49 домов. Во время тушения пожара повторно атаковали спасателей.
В понедельник, 5 октября, россияне обстреляли частный сектор Славянска в Донецкой области. Один человек погиб, ещё один - ребёнок - получил ранения. Повреждены 19 жилых домов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передаёт УНН.
Детали
Кроме того, в результате удара по посёлку Сухановка были повреждены 30 частных домов. Под завалами одного из них нашли погибшего человека.
В то же время в ГСЧС сообщили, что во время тушения пожара в складском здании враг нанёс повторный удар по спасателям. В результате атаки повреждён пожарно-спасательный автомобиль.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что россияне ударили дронами по гражданскому судну в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу и принадлежало Турции. В результате атаки есть погибшие и раненый.