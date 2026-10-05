росіяни обстріляли Слов’янськ і Суханівку: є загиблі, поранена дитина
Київ • УНН
На Донеччині загинули двоє людей і поранена дитина, пошкоджені 49 будинків. Під час гасіння пожежі повторно атакували рятувальників.
У понеділок, 5 жовтня, росіяни обстріляли приватний сектор Слов’янська на Донеччині. Одна людина загинула, ще одна – дитина, отримала поранення. Пошкоджені 19 житлових будинків, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Крім того, внаслідок удару по селищу Суханівка було пошкоджено 30 приватних будинків. Під завалами одного з них знайшли загиблу людину.
Водночас у ДСНС повідомили, що під час гасіння пожежі в складській будівлі ворог завдав повторного удару по рятувальниках. Через атаку пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що росіяни вдарили дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. В результаті атаки є загиблі і поранений.