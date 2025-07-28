Россия запустила прямые авиарейсы в КНДР: детали сотрудничества
Киев • УНН
Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в Пхеньян, которые будут выполняться раз в месяц. Этот шаг углубляет сотрудничество между странами, включающее военную помощь и поставки боеприпасов.
Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу КНДР Пхеньян, первый вылетел в воскресенье вечером. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что рейсы, выполняемые российской авиакомпанией Nordwind, будут осуществляться раз в месяц. В то же время северокорейская авиакомпания Air Koryo уже осуществляет воздушное сообщение между Пхеньяном и российским тихоокеанским портовым городом Владивосток.
Издание напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в этом месяце посетил Северную Корею, которая в прошлом году отправила до 15 000 военнослужащих на помощь российским силам, чтобы отразить вторжение Украины в Курскую область РФ.
Страны углубляют сотрудничество после подписания в прошлом году военного договора о расширении своего стратегического партнерства в условиях усиления международных санкций
Авторы добавляют, что Северная Корея сейчас обеспечивает до 40% артиллерийских боеприпасов, которые Россия использует в войне против Украины. Кроме того, Россия и Северная Корея также намерены возобновить морское сообщение.
Напомним
По данным южнокорейской разведки, КНДР готовится к новому развертыванию военных в России для участия в войне против Украины в июле или августе.
лавров встретился с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР12.07.25, 15:35 • 16826 просмотров