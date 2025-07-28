Россия запустила прямые авиарейсы в КНДР: детали сотрудничества

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
27 июля, 14:42 • 33712 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 79547 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 58683 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 57879 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 65881 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 57744 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 208229 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 78876 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 71400 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 140483 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
84%
745мм
Популярные новости
Грузины протестуют против российских фехтовальщиков на Чемпионате мира27 июля, 19:42 • 14377 просмотра
Нардепа Рущишина провели в последний путь на Львовщине00:38 • 18100 просмотра
Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок02:03 • 13854 просмотра
Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно02:32 • 16344 просмотра
Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители03:03 • 29032 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 208224 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 140477 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 184436 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 155459 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 175330 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 33701 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 25188 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 28117 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 25990 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 26446 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс
ТикТок
Facebook

Россия запустила прямые авиарейсы в КНДР: детали сотрудничества

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в Пхеньян, которые будут выполняться раз в месяц. Этот шаг углубляет сотрудничество между странами, включающее военную помощь и поставки боеприпасов.

Россия запустила прямые авиарейсы в КНДР: детали сотрудничества

Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу КНДР Пхеньян, первый вылетел в воскресенье вечером. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что рейсы, выполняемые российской авиакомпанией Nordwind, будут осуществляться раз в месяц. В то же время северокорейская авиакомпания Air Koryo уже осуществляет воздушное сообщение между Пхеньяном и российским тихоокеанским портовым городом Владивосток.

Издание напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в этом месяце посетил Северную Корею, которая в прошлом году отправила до 15 000 военнослужащих на помощь российским силам, чтобы отразить вторжение Украины в Курскую область РФ.

Страны углубляют сотрудничество после подписания в прошлом году военного договора о расширении своего стратегического партнерства в условиях усиления международных санкций

- говорится в статье.

Авторы добавляют, что Северная Корея сейчас обеспечивает до 40% артиллерийских боеприпасов, которые Россия использует в войне против Украины. Кроме того, Россия и Северная Корея также намерены возобновить морское сообщение.

Напомним

По данным южнокорейской разведки, КНДР готовится к новому развертыванию военных в России для участия в войне против Украины в июле или августе.

лавров встретился с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР12.07.25, 15:35 • 16826 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Курская область
Пхеньян
Северная Корея
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9