Россия запустила прямые авиарейсы в КНДР: детали сотрудничества

Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу КНДР Пхеньян, первый вылетел в воскресенье вечером. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что рейсы, выполняемые российской авиакомпанией Nordwind, будут осуществляться раз в месяц. В то же время северокорейская авиакомпания Air Koryo уже осуществляет воздушное сообщение между Пхеньяном и российским тихоокеанским портовым городом Владивосток.

Издание напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в этом месяце посетил Северную Корею, которая в прошлом году отправила до 15 000 военнослужащих на помощь российским силам, чтобы отразить вторжение Украины в Курскую область РФ.

Страны углубляют сотрудничество после подписания в прошлом году военного договора о расширении своего стратегического партнерства в условиях усиления международных санкций - говорится в статье.

Авторы добавляют, что Северная Корея сейчас обеспечивает до 40% артиллерийских боеприпасов, которые Россия использует в войне против Украины. Кроме того, Россия и Северная Корея также намерены возобновить морское сообщение.

Напомним

По данным южнокорейской разведки, КНДР готовится к новому развертыванию военных в России для участия в войне против Украины в июле или августе.

лавров встретился с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР