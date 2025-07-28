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росія запустила прямі авіарейси до КНДР: деталі співпраці

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

росія запустила прямі пасажирські авіарейси з москви до Пхеньяна, які виконуватимуться раз на місяць. Цей крок поглиблює співпрацю між країнами, що включає військову допомогу та постачання боєприпасів.

росія запустила прямі авіарейси до КНДР: деталі співпраці

росія запустила прямі пасажирські авіарейси з москви до столиці КНДР Пхеньяна, перший вилетів у неділю ввечері. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що рейси, що виконуються російською авіакомпанією Nordwind, здійснюватимуться раз на місяць. Водночас північнокорейська авіакомпанія Air Koryo вже здійснює повітряне сполучення між Пхеньяном та російським тихоокеанським портовим містом владивосток.

Видання нагадує, що міністр закордонних справ росії сергій лавров цього місяця відвідав Північну Корею, яка минулого року відправила до 15 000 військовослужбовців на допомогу російським силам, щоб відбити вторгнення України в курську область рф.

Країни поглиблюють співпрацю після підписання минулого року військового договору про розширення свого стратегічного партнерства в умовах посилення міжнародних санкцій

- йдеться у статті.

Автори додають, що Північна Корея зараз забезпечує до 40% артилерійських боєприпасів, які росія використовує у війні проти України. Крім того, росія та Північна Корея також мають намір відновити морське сполучення.

Нагадаємо

За даними південнокорейської розвідки, КНДР готується до нового розгортання військових у росії для участі у війні проти України в липні або серпні.

лавров зустрівся з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР12.07.25, 15:35 • 16826 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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