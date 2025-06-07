россия пытается “переиграть” договоренности по обменам пленными и телами павших - Минобороны

Министерство обороны призвало россию не создавать искусственных преград и лживых заявлений, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать их пленных в россию. Российская сторона пытается "переиграть" договоренности по обменам, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, передает УНН.

Призываем российскую сторону не создавать искусственных преград и лживых заявлений, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать их пленных в россию. В Стамбуле россияне дали четкое обещание – начиная с этих дней, провести обмен пленных по определенным категориям (тяжелораненые, раненые, после 2000 года рождения) и начать поэтапную репатриацию тел погибших – российских в россию, украинских в Украину - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум.

Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это еще раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы. Договоренности, которые были достигнуты, должны реализовываться именно так, как это было обсуждено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций - добавили в министерстве.

Напомним

Помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинил Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отреагировали на слова главы российской делегации на переговорах в Стамбуле владимира мединского, отметив, что на самом деле сроки начала репатриационных мероприятий были согласованы еще во вторник с уполномоченными представителями Министерства обороны государства-агрессора и должны начаться по плану на следующей неделе. Все то, что происходит сегодня, – очередные представления вражеских спецслужб.

Украина и рф договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращение тел павших состоится сразу после обмена пленными.

Обмен телами погибшими военнослужащими рф и Украины, о чем было договорено в Стамбуле, должен начаться на следующей неделе.