росія намагається “переграти” домовленості щодо обмінів полоненими й тілами полеглих - Міноборони

Міністерство оборони закликало росію не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в росію. Російська сторона намагається "переграти" домовленості щодо обмінів, яких було досягнуто на переговорах у Стамбулі 2 червня. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони України, передає УНН.

Закликаємо російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в росію. В Стамбулі росіяни дали чітку обіцянку – починаючи з цих днів, провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих – російських в росію, українських в Україну - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум.

Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи. Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій - додали в міністерстві.

Нагадаємо

Помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що росія нібито розпочала реалізацію повернення тіл українських військових та обміну полоненими та звинуватив Україну в тому, що українська сторона нібито несподівано перенесла це на невизначений термін.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відреагували на слова очільника російської делегації на переговорах у Стамбулі володимира мединського, зазначивши, що насправді терміни початку репатріаційних заходів були погоджені ще у вівторок із уповноваженими представниками Міністерства оборони держави-агресора і мають розпочатися за планом наступого тижня. Все те, що відбується сьогодні, – чергові вистави ворожих спецслужб.

Україна та рф домовилися про обмін усіма тяжкохворими військовополоненими та особами віком до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.

Обмін тілами загиблими військовослужбовців рф та України, про що було домовлено у Стамбулі, має розпочатися наступного тижня.