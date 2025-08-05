Нет никаких ограничений: песков об отмене моратория на ракеты средней и малой дальности
Киев • УНН
россия больше не считает себя ограниченной в вопросе моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Спикер путина дмитрий песков заявил, что рф имеет право принимать соответствующие меры.
Россия не считает себя связанной в вопросе моратория на развертывание ракет средней и малой дальности. Об этом сообщил пресс-секретарь путина дмитрий песков, информируют росСМИ, передает УНН.
Детали
У россии больше нет никаких ограничений по мораторию на развертывание ракет средней и малой дальности.
По словам пескова, россия больше не считает себя чем-либо ограниченной.
Соответственно, Россия считает себя в праве, в случае необходимости, принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги.
Напомним
министерство иностранных дел россии заявило об отмене моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
По словам заместителя главы секретаря снбо рф, заявление мид россии об отмене моратория на развертывание ракет средней и малой дальности является результатом "антироссийской политики стран НАТО".
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