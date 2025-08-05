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Нью-Йорк Таймс

Нет никаких ограничений: песков об отмене моратория на ракеты средней и малой дальности

Киев • УНН

 • 510 просмотра

россия больше не считает себя ограниченной в вопросе моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Спикер путина дмитрий песков заявил, что рф имеет право принимать соответствующие меры.

Нет никаких ограничений: песков об отмене моратория на ракеты средней и малой дальности

Россия не считает себя связанной в вопросе моратория на развертывание ракет средней и малой дальности. Об этом сообщил пресс-секретарь путина дмитрий песков, информируют росСМИ, передает УНН.

Детали

У россии больше нет никаких ограничений по мораторию на развертывание ракет средней и малой дальности.

По словам пескова, россия больше не считает себя чем-либо ограниченной. 

Соответственно, Россия считает себя в праве, в случае необходимости, принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги.

- заявил песков, передает канал агентства тасс.

Напомним

министерство иностранных дел россии заявило об отмене моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

По словам заместителя главы секретаря снбо рф, заявление мид россии об отмене моратория на развертывание ракет средней и малой дальности является результатом "антироссийской политики стран НАТО".

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Игорь Тележников

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