Немає жодних обмежень: пєсков про скасування мораторію щодо ракет середньої та малої дальності
Київ • УНН
росія більше не вважає себе обмеженою у питанні мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності. Речник путіна дмитро пєсков заявив, що рф має право вживати відповідних заходів.
Не вважає себе росія зв'язаною у питанні мораторія на розгортання ракет середньої і малої дальності. Про це повідомив речник путіна дмитро пєсков, інформують росЗМІ, передає УНН.
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У росії більше немає жодних обмежень щодо мораторія на розгортання ракет середньої і малої дальності.
За словами пєскова, росія більше не вважає себе чимось обмеженою.
Відповідно, Росія вважає себе в праві, в разі необхідності, вживати відповідних заходів, робити відповідні кроки.
Нагадаємо
міністерство закордонних справ росії заявило про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування.
За словами заступника глави серкретаря рнбо рф, заява мзс росії про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності є результатом "антиросійської політики країн НАТО".
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