россия не способна самостоятельно изготовить даже дроны "Пародия": в разведке рассказали, из чего они сделаны

россия запускает по Украине не только ракеты и шахеты, но и фальшивые дроны, чтобы отвлекать внимание ПВО. По данным Главного управления разведки МОУ, эти БПЛА имеют иностранные комплектующие, пишет УНН.

"В течение октября 2024 года россия применила против Украины более 2000 БПЛА. Примерно половина из этих беспилотников - приманки или фальш-цели, которыми Россия пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО. "Пародия" - один из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках. 10 ноября 2024 года два таких дрона упали на территории Молдовы", - говорится в сообщении ГУР.

По данным разведки эти БПЛА не имеют боевой части, они гораздо меньше и дешевле shahed-136 (герань-2), но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их.

"Исследование российских "пародий" показало, что даже примитивный "фанерный" дрон россия не способна изготовить самостоятельно. Модуль полетного контроллера "пародии" содержит компоненты, изготовленные компаниями из КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарии (STMicroelectronics) и Тайваня (SONiX Technology)", - добавили в ГУР.

В оружии, которым враг атакует Украину, обнаруживают значительное количество комплектующих китайского производства - эксперты КНИИСЭ

Напомним,

россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.