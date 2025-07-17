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Хранитель

Россия дважды атаковала Купянск FPV-дронами, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 512 просмотра

16 июля Купянск дважды атаковали FPV-дроны, в результате чего пострадали три человека, включая двух работников экстренной медицинской помощи. Один из дронов повредил дом, ранив 53-летнего мужчину.

Россия дважды атаковала Купянск FPV-дронами, есть пострадавшие

В среду, 16 июля, армия РФ дважды атаковала Купянск FPV-дронами. В результате ударов пострадали три человека, среди них – двое работников экстренной медицинской помощи. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Войска РФ в очередной раз применили по Купянску FPV-дроны: пострадали три человека

- говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочно в 13:25 еще один FPV-дрон атаковал город: поврежден дом.

53-летний мужчина получил взрывное ранение

- сообщили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В Харьковской области 16 июля около 09:00 вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи на переправе. Двое медиков 53 и 59 лет получили ранения, но от госпитализации отказались.

Украина готова к мирным переговорам в любое время - Сибига16.07.25, 15:52 • 3170 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Харьковская область
Купянск
Tesla
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