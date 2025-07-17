Россия дважды атаковала Купянск FPV-дронами, есть пострадавшие
Киев • УНН
16 июля Купянск дважды атаковали FPV-дроны, в результате чего пострадали три человека, включая двух работников экстренной медицинской помощи. Один из дронов повредил дом, ранив 53-летнего мужчину.
В среду, 16 июля, армия РФ дважды атаковала Купянск FPV-дронами. В результате ударов пострадали три человека, среди них – двое работников экстренной медицинской помощи. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Войска РФ в очередной раз применили по Купянску FPV-дроны: пострадали три человека
Отмечается, что ориентировочно в 13:25 еще один FPV-дрон атаковал город: поврежден дом.
53-летний мужчина получил взрывное ранение
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
В Харьковской области 16 июля около 09:00 вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи на переправе. Двое медиков 53 и 59 лет получили ранения, но от госпитализации отказались.
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