Россия дважды атаковала Купянск FPV-дронами, есть пострадавшие

В среду, 16 июля, армия РФ дважды атаковала Купянск FPV-дронами. В результате ударов пострадали три человека, среди них – двое работников экстренной медицинской помощи. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Войска РФ в очередной раз применили по Купянску FPV-дроны: пострадали три человека - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочно в 13:25 еще один FPV-дрон атаковал город: поврежден дом.

53-летний мужчина получил взрывное ранение - сообщили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В Харьковской области 16 июля около 09:00 вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи на переправе. Двое медиков 53 и 59 лет получили ранения, но от госпитализации отказались.

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