росія двічі атакувала Купʼянськ FPV-дронами, є постраждалі
Київ • УНН
16 липня Куп'янськ двічі атакували FPV-дрони, внаслідок чого постраждали троє людей, включаючи двох працівників екстреної медичної допомоги. Один з дронів пошкодив будинок, поранивши 53-річного чоловіка.
Протягом середи,16 липня армія рф двічі атакувала Купʼянськ FPV-дронами. Внаслідок ударів постраждали троє людей, серед них – двоє працівників екстреної медичної допомоги. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Війська рф вчергове застосували по Купʼянську FPV-дрони: постраждали троє людей
Зазначається, що орієнтовно о 13:25 ще один FPV-дрон атакував місто: пошкоджено будинок.
53-річний чоловік отримав вибухове поранення
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
На Харківщині 16 липня близько 09:00 ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги на переправі. Двоє медиків 53 та 59 років отримали поранення, але від госпіталізації відмовились.
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