росія двічі атакувала Купʼянськ FPV-дронами, є постраждалі

Протягом середи,16 липня армія рф двічі атакувала Купʼянськ FPV-дронами. Внаслідок ударів постраждали троє людей, серед них – двоє працівників екстреної медичної допомоги. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Війська рф вчергове застосували по Купʼянську FPV-дрони: постраждали троє людей - йдеться у дописі.

Зазначається, що орієнтовно о 13:25 ще один FPV-дрон атакував місто: пошкоджено будинок.

53-річний чоловік отримав вибухове поранення - повідомили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

На Харківщині 16 липня близько 09:00 ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги на переправі. Двоє медиків 53 та 59 років отримали поранення, але від госпіталізації відмовились.

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